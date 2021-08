„V Jiříkově jsme celý klub zakládali před 22 lety a je to takový polomichalíkovský klub, protože nás je tam z rodiny spousta,“ prozradil úvodem Vladislav Michalík, který je hrajícím trenérem týmu.

A měl pravdu, kromě něj v sobotním duelu proti Střeni naskočili ještě tři synovci - Petr, který nasázel stejně jako Vladislav hattrick, Martin jako kapitán chytal a v záloze režíroval hru František. A aby toho nebylo málo připraven zasáhnout do hry byl také Vladislavův bratr Josef. „Ten ale nenastoupil,“ dodal hrající kouč.

Už tak se jednalo o zajímavě složenou jedenáctku, když navíc dva z nich obstarali všechny branky. V útoku naskočili právě Vladislav a Petr Michalíkové a oba si připsali hattrick. „Byla náhoda, že to takhle vyšlo,“ usmíval se Vladislav.

Ona to tak ale úplně nemusela být náhoda, nýbrž roli hrál určitý um a také povaha obou kanonýrů. Skóre otevřel už ve čtvrté minutě mladší z dvojice Petr a následně až po změně stran jej Vladislav dorovnal střelou na zadní „za háčky“, aby Petr následně přidal svůj druhý gól.

„Potom jsme šli po dobré přihrávce já s Petrem sami na brankáře a on na mě volal, ať mu přihraju, ale jsme hodně soutěživí a tím, že měl gól náskok, tak touha dorovnat jej zvítězila. Vzal jsem to na sebe a vyšlo to,“ popisoval svoji druhou trefu Vladislav.

A byl to on, kdo první z dvojice dokonal hattrick. „To jsem špatně vystřelil levačkou a už jsem si za to nadával, ale gólman byl v ještě větší nepohodě a míč mu přeskočil nohu a doslova se došoural za čáru,“ přiblížil.

Ani Petr se nenechal zahanbit a za šest minut z něj byl také třígólový střelec. „Potom jsem mu řekl, že naši přestřelku dnes ovládnu a snažil jsem se o to, ale už se to nepovedlo. Stabilně mu srážím hřebínek a nutím jej k lepším výkonům. Máme nastavenou takovou zdravou rivalitu,“ usmíval se Vladislav, který je o dvacet let starší.

Klapzubova jedenáctka

Nicméně za každou radost se musí také platit, což oba v kabině po povedeném výkonu poznají. „Máme pokutový řád a musím jít všem příkladem, takže to bude drahé,“ uznal Vladislav Michalík, pro nějž to bylo teprve druhé utkání v sezoně. „V tom prvním jsem totiž skončil se šesti štychy na bradě v nemocnici,“ prozradil.

Aby toho nebylo málo, tak jeho syn Jakub vstřelil vítězný gól Medlova proti Lutínu (2:0) v krajském přeboru. „Z individuálního hlediska to byl úspěšný víkend pro naši rodinu, ale je tam mráček, protože ještě působím jako trenér v I. A třídě v Pasece a tam jsme prohráli 0:4,“ dodal.

Uvidíme, co ještě od této rodiny můžeme očekávat. V minulosti například za Jiříkov nastoupilo v jednom utkání hned osm Michalíků. „Pokud bychom počítali i mého staršího bráchu, který byl na operaci s kyčlí, tak bychom byli schopni z fotbalistů z rodiny poskládat celou jedenáctku,“ uzavřel Vladislav Michalík.

FC Kolos Jiříkov - TJ Střeň 6:1 (1:1)

Branky: 4., 56. a 84. P. Michalík, 54., 60. a 78. V. Michalík.