„Určitě to bude za nějakou flašku, vždycky posedíme, tak ať je co pít. Tuto sezonu už mě to něco stálo, nějaká pivka po zápase nebo kolo panáků,“ usmíval se nejlepší střelec soutěže.

Celkově totiž Domes prožívá výjimečnou sezonu, protože dokázal vstřelit už 48 gólů, zapsal nějaké hattricky a útočí na padesátku.

„Na začátku jsem určitě nečekal, že to bude takhle lepit. V prvních pěti zápasech jsem se netrefil ani jednou. Ale těžím z rychlosti a teď je padesát branek milník, který bych chtěl překonat,“ prozradil Domes. Na dvě trefy má ještě dvě utkání.

Ten je nyní třetím nejlepším střelcem v historii klubu. Má na svém kontě už 112 gólů. „Dávali jsme dohromady kroniky a sesbírali jsme data někdy od roku 1945. Ten první má, myslím, 144 branek, takže je motivace jej překonat. Žene mě to dopředu a třeba padne i dvoustovka,“ věří si Domes.

Ale to nesmí odejít za lepším do vyšší soutěže. V minulosti v mládeži totiž kopal za 1. HFK Olomouc či Lipník nad Bečvou. „Neříkám, že si ještě někdy vyšší soutěž nezahraji. Láka mě to. Nabídky stále přichází. I teď se na mě byli dívat. Třeba v Lipníku mám dveře otevřené, ale jsem rodák z Velkého Újezdu a zdejší srdcař,“ popisuje fotbalista, který za muže v rodné obci kope už od šestnácti let.

„Nelituji, že jsem se vrátil tak brzo. Vždy mě to domů táhlo a snažím se zdejší fotbal pozvednout,“ pokračoval.

Navíc by se svým klubem rád postoupil. Ve Velkém Újezdě po restartu klubu opravili areál a atmosféra se výrazně zlepšila. „Rok tady fotbal vůbec nebyl. Teď jsou ambice postoupit. Slušela by našemu areálu i trávníku vyšší třída, klidně i dvojka. Právě to krásné hřiště a podpora sponzorů, obce a starosty mě tady drží,“ dodal.

Vyhrát fair-play

Překonat padesátku, postoupit a ještě jeden cíl mají ve Velkém Újezdě. Vyhrát soutěž fair-play v OFS Olomouc. Ta spočívá v tom, že za každou žlutou kartu získá tým jeden bod, za červenou po druhé žluté body dva a za přímou červenou bodů pět. Tým, který získá nejnižší počet bodů zvítězí a zahraje si proti týmu legend olomouckého fotbalu. Velký Újezd je dvě kola před koncem na prvním místě.

„Snažíme se to vyhrát, bylo by super si proti legendám zahrát, navíc by to byla dobrá reklama pro náš areál. Už tak je výborné pozorovat, jak soupeři přijedou s otevřenou pusou a náš pažit nám chválí,“ uzavřel Karel Domes.