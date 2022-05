Na podzim vstřelil třiatřicetiletý fotbalista Drahanovic pouhých pět branek a jeho týmu se nedařilo. Na jaře je to ale úplně jiné kafe. Podařilo se mu nasázet už devatenáct gólů, a hlavně poslední dva zápasy stály za to. Nejprve zapsal pět tref na půdě druhých Příkaz B a o víkendu pomohl stejným počtem gólů srazit Bouzov 6:1.

„Začalo to tam padat. Cením si toho, máme natrénováno a tým šlape jako hodinky. Nebojím se jít jeden na jednoho, ale velkou zásluhu na tom mají spoluhráči, kteří mi přihrávají před branku nebo jdu díky nim sám,“ popisoval kanonýr.

I díky jeho zlepšené formě stoupají Drahanovice tabulkou. Po zimní přestávce totiž dal dva, tři, čtyři, pět a pět branek.

FOTO: Hodolany pokořily stovku, ale jejich tvrz po dlouhé době padla

„Kluci jsou rádi, že jsou lahve do šatny. Za tři góly je totiž minimálně litr slivovice, takže jsem teď hlavní sponzor,“ smál se snajpr.

Drahanovice po zimní pauze prohrály pouze dvakrát na penalty. Ve zbylých zápasech braly plný počet bodů.

„Rodina je ráda, že nám to šlape, protože na podzim jsme nevyhrávali, teď je to zadostiučinění. Předtím nás moc nás na tréninky nechodilo, já jsem byl často nemocný nebo zraněný a v kuse jsem toho moc nenahrál. Chyběla kondička. Přes zimu jsme měli nějaké soustředění, chodilo se pravidelně trénovat a dalo se to do kupy,“ vypočítával.

Postup do kraje

Miroslav Bartl má navíc zkušenosti z vyšších soutěží. V mládeži prošel Sigmou Olomouc a potom zakotvil v Lutíně, se kterým hrál dlouhá léta I. B třídu. Zažil v něm také dva postupy do I. A třídy, a dokonce také do krajského přeboru.

„V Lutíně jsem toho zažil moc. Snažili jsme se vykopat postup. Dlouho se nám to nedařilo, ale pak přišli tři borci z vyšší soutěže a šlo to ráz na ráz. Dvě sezony po sobě se postoupilo. Ale v nich už jsem začal stavět barák, neměl jsem čas na tréninky a moje kvalita šla dolů. Navíc přišlo nějaké zranění. Z toho důvodu jsem šel do nižší soutěže pomoci mateřskému klubu. Na Lutín ale vzpomínám strašně rád,“ vrátil se k vydařenému angažmá.

Krajský přebor už si tedy nevyzkoušel, protože zpět do Drahanovic zamířil po mistrovské sezoně 2015/16. „Mrzí mě to i nemrzí. Už to bylo docela časově náročné, čekali jsme rodinu, bylo toho až nad hlavu. Žádné ambice jsem neměl, prošel jsem si mládežnickou vyšší soutěží, takže jsem věděl, co fotbal obnáší. Přál jsem to mladším klukům, kteří tam zůstali,“ objasnil.

Po jeho návratu do mateřského klubu, kterým je právě Sokol Drahanovice, pocítil naopak sestup. Ale ne, že by Drahanovice v daném ročníku byly nejhorší. V tabulce jim patřil střed, ale kvůli odlivu hráčů následný ročník 2020/21 přihlásily místo II. třídy tu III.

ANKETA: Kdo byl podle vás nejlepším hráčem Sigmy v sezoně?

„Bylo to z důvodu chybějících hráčů. Všichni v týmu jsou rodáci z Drahanovic, není tam nikdo, kdo by dojížděl z Olomouce nebo okolních vesnic. Jsme závislí na zdejších. Někteří přestali hrát a nebyly tam vidiny, že bychom soutěž uhráli, takže jsme se rozhodli jít o soutěž níž. Na podzim se nám to projevilo jako dobrý krok, protože jsme hráli na spodku. Až teď se to dává do kupy a zvedá se to,“ uznal.

V budoucnosti pak postup zpět do II. třídy nevylučuje, ale nyní je klub spokojený se soutěží, kterou hraje. Maximálně umístění v tabulce by mohlo být lepší. Nyní jsou Drahanovice desáté.

„Pokud budou hráči, tak bychom chtěli postoupit, ale jelikož nemáme dorostence, tak není kým doplnit kádr. Uvidíme, kdo přijde. Za současného stavu je pro nás III. třída ideální. Ale nemyslím si, že naše pozice v tabulce odpovídá výkonům. Na podzim jsme měli spoustu šancí, ale nepadalo to tam. Měli bychom být vepředu tabulky. Týmy z horních pater jsou našimi adekvátními soupeři,“ myslí si nejlepší střelec týmu.

A kdo ví, třeba Miroslav Bartl dosáhne v sezoně na třicet branek. K tomu by ale třetí nejlepší střelec soutěže potřeboval v posledních pěti duelech vstřelit ještě šest gólů.

„Takový cíl ale určitě nemám. Nehraji si na nějaké individuality. Jsem rád, když se vyhrává a v týmu jsou dobré vztahy,“ uzavřel Miroslav Bartl.

Ohlasy z KP: Kralice schytaly kanára, Lipová přestřílela Jeseník