V ní bylo na výběr hned z několika pochutin. Od klasického párku v rohlíku, oblíbeného pravděpodobně hlavně u dětí, přes domácí kabanos, domácí klobásku, cigáro, uzenou kýtu až po uzený bůček. Nutno říct, že výběr ze šesti různých druhů pokrmu jen tak někde na fotbale nenajdete.

A nejen výběr, ale i chuť stála za to. Když jsem stál u okýnka, tak mi naložili porci tří kousků kýty a očekával jsem cenu okolo 80 korun, takže jsem byl až překvapený, když mi paní za pultem zahlásila „padesát, prosím.“ Když si potom projdete ceny (foto v galerii), tak už se divit nebudete, protože jsou opravdu lidové.

Trošku horší je to s posezením okolo hřiště. Buď musíte na tribunu, kde je ale za slunečného počasí nesnesitelné vedro a svítí vám do očí, nebo pod deštníky, kde jsou ale lavečky situované tak, že nemáte ideální přehled o dění na trávníku. Na protilehlé straně u střídaček se ale dá pěkně „zašít“ do stínu. Musíte ale sedět na trávě nebo si vychutnat pivo či jiný nápoj (výběr je také obrovský) a fotbalové kombinace takzvaně na stojáka.

Podtrženo, sečteno občerstvení na výbornou, pohodlí pro fanouška za dobře.

Střelice braly body i přes zranění

Samotné utkání v první půli mnoho fotbalové krásy nenabídlo. Střeličtí do něj naskočili podle informací hned s pěticí zraněných hráčů, kteří by pravděpodobně nenastoupili, kdyby měl klub k dispozici širší kádr. Navíc marodku doplnil během utkání další fotbalista, který nedohrál.

Ve druhém poločase už se diváci dočkali branek. Hned po změně stran se ujali hosté vedení, na které ještě Lužice zareagovaly srovnáním z penalty. „Nemyslíme si, že by byla,“ shodli se střeličtí hráči.

Vedení si však vzali zpět, když Lolek uklidil míč hlavou do šibenice a následně zvýšil Václav Málek z penalty. „Dan Walter nebyl v úplně dobré pozici, takže ho gólman fauloval úplně zbytečně,“ pronesl jeden z fanoušků.

Lužice dostaly ještě jednu šanci, aby utkání zdramatizovaly, ale druhou penaltu neproměnily. „Tahle asi byla odpískaná správně,“ hodnotili hosté. Střelice tak zvítězily 3:1.

FC Lužice - Sokol Střelice 1:3 (0:0)

Branky: 51. z pen. Bábek - 47. Slavíček, 58. Lolek, 74. z pen. V. Málek.

Rozhodčí: Dokoupil - Koníček, Zdražil. ŽK: Hoško, Theimer, Knopp - Pavlík. Diváci: 50.

Lužice: Hoško - Niessner, Vítámvás, Theimer, Žaluda, Tomášek, Knopp, Bábek, Strach, Záhora, Vrána. Střídali: Bundil, Odstrčil, Režnar. Trenér: Jaroslav Žaluda.

Střelice: Masařík - M. Málek, Lolek, Pavlík, Koutný, V. Málek, Habermann, Muzikant, Král, Slavíček, Walter. Střídali: Fiala, Maršalek, Huběnka. Trenér: Jindřich Huběnka.