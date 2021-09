Sportovně technická komise ve středu rozhodla, zda ponechá výsledek, bude kontumovat utkání či nařídí jeho opakování.

A rozhodla pro poslední možnost. Nový termín zápasu je ve čtvrtek 28. října v 14.30, což oba týmy kvitují.

Přáslavice k tomuto tíhly ihned po ukončení zápasu. „Bylo by to nejférovější, protože kdyby se dohrávalo jen devět minut, tak to nebude simulovat situaci, která by byla stejná jako v době přerušení souboje a pro nás tedy nevýhodná,“ popisoval vedoucí mužstva Přáslavic Lukáš Čech.

Podle něj totiž měly Přáslavice na to, aby z duelu alespoň nějaký bod urvaly. „Domácí totiž už neměli fyzickou sílu, pouze zdržovali a náš tým převzal otěže. Měli jsme na to, abychom srovnali. Jsem rád, že se utkání odehraje znovu,“ pokračoval.

Na druhou stranu je lepší, než kdyby svaz ponechal výsledek v době ukončení utkání. „Mrzelo by to, ale nemohli bychom proti tomu nic říct. Udělali jsme dvě chyby a prohrávali 2:1,“ uznal Čech.

Naopak v Příkazích si oddechli, že utkání nebylo kontumováno v jejich neprospěch. „Na jednu stranu nás to mrzí, protože jsme byli devět minut od vítězství, ale po zvážení všech okolností s verdiktem souhlasíme,“ hodnotil vedoucí Příkaz Miroslav Koláček.

Sokol Příkazy navíc bude muset uhradit Přáslavicím cestovní náklady spojené s opakovaným utkáním.