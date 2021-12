„Jsem v Hodolanech strašně spokojený a vlastně nadšený z toho, co s tam za poslední roky stalo a co tam Martin Čechovský (předseda klubu – pozn. red.) vybudoval,“ vykládá pětatřicetiletý brankář, který si přinesl i přezdívku Buffon. V létě se podobně jako italská legenda vrátil do svého prvního klubu. „Buffon do Parmy, já do Hodolan,“ glosoval s úsměvem.

Po půlroce v okrese si Hodolany nemůže vynachválit. „Našel jsem tady výbornou partu. Po zápase si sedneme, povykládáme si. O dobrém i špatném. Našel jsem tam to, co jsem hledal,“ vykládá Zbořil a imponují mu zejména vyhlášení fanoušci. Však také na okresní přebor přijdou nezřídka klidně čtyři stovky diváků, což i olomoucké celky z vyšších soutěží mohou závidět.

To, jakou kulisu fanoušci udělají, to je neuvěřitelné. To nemají ani třeba ve druhé lize, někde v Příbrami třeba. Je to neskutečné. Je to příjemné, když uděláte zákrok a lidi začnou skandovat. Fotbal se dělá pro lidi a když si to tak vezmu, tak teď v Hodolanech je to nejvíc cítit, proč to vlastně děláme,“ říká Zbořil.

V Hodolanech má v kabině hvězdné spoluhráče i s ligovou minulostí. Za Sigmu hrál třeba Michal Spáčil, mimochodem otec současného záložníka olomouckého ligového celku Jiřího Spáčila. Největší humbuk byl ale celkem logicky kolem Marka Heinze. Někdejší reprezentant a bronzový z památného Eura 2004 odehrál i ve 44 letech 12 utkání a nastřílel šest gólů. „Oba jsou super. Marek je i bavič. Na nic si nehraje. Na večírku se nebál i obsluhovat. Skvělý do party a pořád Pan fotbalista. Je strašně vidět, kolik má zkušeností,“ řekl Zbořil.

Není velkým překvapením, že Hodolany útočí na triumf soutěži. I když porážka v Blatci hned ve třetím kole překvapila. „Na začátku sezony nám možná trochu trvalo, než si to sedlo. I já sám jsem byl takový přemotivovaný. Ve Střelicích jsem udělal kiks. Pak jsme prohráli v Blatci. Pak se však ukázalo, že kluci jsou opravdu kvalitní. Myslím si, že vůbec nemáme o čem bavit, že v Hodolanech I. B třída bude,“ míní Zbořil.

„Určitě na ni máme. Hráli jsme generálku proti Kožušanům a byli jsme rovnocenným soupeřem. Já už mám takové řeči, že se tam jen porozhlédneme a za rok jdeme zase výš a do dvou let jsme v krajském přeboru. Ale to jsou takové ty moje věci,“ směje se brankář. „Ze strany vedení nejsou žádné tlaky, Martin Čechovský je pokorný a to je dobře,“ dodává hned.

Hodolany by si postup rády nadělily k výročí 110 let, které plánují v příštím roce oslavit. Jak? „Možná by mohla přijetBohemka. Martin je velkým fanouškem, je s nimi i určitá družba, byl u nás třeba Antonín Panenka. Tak uvidíme,“ uzavřel Zbořil.