Utkání silně ovlivnil promáčený terén, který zaručoval spíše bojovný mač. „Přesto jsme byli dominantní celý zápas, k ničemu jsme Šumvald nepustili,” shrnuje zápas dvaatřicetiletý střelec.

Ten si první gól schoval do 31. minuty, když obstřelil gólmana zpoza vápna a zvyšoval již na 3:0. Další dvě jeho branky padly ve druhém poločase. „Při druhém se střela Marka Fialy odrazila od tyčky a já ji jen dorazil. A při posledním Míša Spáčil centroval, balón propadl a já jen nastavil nohu. Poslední dva góly jsem jen uklidil,” popisuje s úsměvem svůj hattrick.

Hodolanští se i díky jeho brankám vyhoupli na druhé místo II. třídy mužů, kde zaostávají dva body za vedoucím Velkým Újezdem. O případném dalším postupu má klub z olomouckého předměstí jasno. „Když to jde, tak všichni chtějí postoupit. Mluvím za celý tým, když říkám, že chceme postoupit, kvůli tomu to hrajeme,” říká odhodlaně.

Přesto tuší, že letošní sezóna bude obzvlášť těžká.

„V horní části tabulky je to vyrovnané, je tam Újezd, Červenka, Horka i Blatec je výborný, ale taky Přáslavice a Příkazy, se kterými jsme ještě nehráli,” vyjmenovává Kaczmarczyk soupeře, kteří se pohybují na čele tabulky. Svůj osobní tip, kdo nakonec postoupí, neskrývá. „Rozdáme si to my, Újezd a náš největší rival Blatec.”

Deset let bez fotbalu

V honbě za postupem má být Kaczmarczyk jedním z tahounů. Za sebou má zajímavý příběh. V jednu chvíli si dal od fotbalu nebývale dlouhou - téměř desetiletou přestávku. „Před pauzou jsem naposledy hrál asi v 7. třídě, nejdříve za mládežnické oddíly v Sigmě a pak ještě chvíli v Nedvězí.”

Obnovenou hráčskou kariéru nejprve začal ve Chválkovicích, kde se potkal se svým bratrem, a odkud se po třech sezónách přesunul do opětovně vznikajících Hodolan. „Začínalo to jako sranda, aby si zahráli starší kluci nebo abychom se třeba sešli my, co jsme hráli v Sigmě. A pak se postoupilo, pak zase a teď chtějí všichni postupovat. Je to určitě náročnější,” shrnuje vývoj posledních let. Přitom složení mužstva hodolanských fotbalistů nedoznalo zásadních změn. „Trénuje je nás tak šedesát procent z původního kádru, možná i více. Ale někteří už nehrají nebo hrají jen když je nás málo. Každopádně jsme pořád spolu.”

Stejně jako skladba mužstva se nemění ani vyhlášená fanouškovská základna Hodolan, na jejichž domácí zápasy si najde cestu často i přes pět stovek diváků. „Jsou to fanatici, někdy si proto vyslechnete, když se nedaří. Ale s jádrem se normálně bavíme a jsme kamarádi. Prostě co na srdci, to na jazyku,” vypráví Kaczmarczyk a po chvíli přiznává: „Ze začátku jsem byl před nimi nervózní, protože jsem to nikdy nezažil. Nikdy zápas kvůli nim nevypustíte. Jsou naším dvanáctý hráčem”.

Autor: Tadeáš Spurný