„Určitě to je nejdelší série v kariéře, protože ve vyšších soutěžích se mi to nikdy nepovedlo. Nejprve jsem ale nevnímal, že tam mám nějaké nuly za sebou. Museli mi o sérii říct fanoušci, kteří to vnímají úplně nejvíc. Jak mi o tom řekli, tak jsem na to začal myslet i v zápasech,“ prozradil gólman Hodolan Jiří Zbořil.

Ten od poslední branky vychytal sedm čistých kont v řadě.

„Nuly jsem vždycky řešil a byl jsem za ně rád. Po každé další si ze mě spoluhráči dělají srandu, že mám dát pětistovku do banku. Takhle mě štengrují. Já jim říkám, hoši, zapomeňte na to. Určitě jim na závěrečnou pak něco přispěju, ale nebude to v takových částkách. To bych asi radši vždycky nějaký gól pustil,“ smál se Zbořil.

Ukrajinský fotbalista Sigmy Buchal otevřeně: Máme šílené a hloupé sousedy

Občas by to ale byl pravděpodobně problém, protože Hodolany jasně vévodí tabulce okresního přeboru a ve dvaceti duelech dostaly pouze dvanáct gólů. Navíc na jaře některé své soupeře doslova demolují. Újezd porazily 7:0, Grygov dokonce 10:0.

„Není to jen moje zásluha, máme dobrý mančaft, ale vždycky se snažím chytit něco navíc. V některých zápasech jsou důležité posbírané dlouhé míče a hra nohou, čímž se snažím klukům pomoci,“ potvrdil.

Ale v posledním utkání s Lužicemi, kterým se na jaře daří, mu bylo nejhůře. Také Sigma zvítězila „pouze“ 2:0.

„Hned v první minutě na mě šel útočník sám a pak znovu. Byl to takový výjimečnější zápas. Jinak ale náš mančaft funguje. Občas máme nějaký patnáctiminutový výpadek a když kluci udělají třeba dvacet minut před koncem chybu, tak je zdrbu, protože bych nechtěl dostat blbý gól, i když vedeme o parník. Třeba kdybych ho dostal s Grygovem po nějaké individuální chybě, tak by mě to mrzelo, ale svět by se nezhroutil,“ dodal Zbořil.

Nevídaný kousek! Bernartický Červeňák dal osm gólů Vikýřovicím

Nyní je jeho cílem sérii co nejdéle natáhnout. K magické tisícovce mu chybí tři zápasy a 24 minut z toho čtvrtého.

„Když mám teď těch 706 minut, tak už si to nějak dokážu představit. Hlavní je, abychom vyhrávali a konečně s týmem postoupili. I když by bylo hezké mít takový svůj individuální rekord. I kvůli divákům, kterých na nás chodí hodně a jsou skvělí. Člověk rád udělá těm lidem radost, když přijdou na párek, pivo a mají k tomu ještě tuhle pěknou zábavu,“ uzavřel Zbořil.

Kromě této série však útočí hráči Hodolan ještě na jeden milník, chybí jim pět gólů k pokoření stovky branek za tuto sezonu.