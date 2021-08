Hodně diváků, klan Večeřů, pouť a velké překvapení. Červenka nedala gól Šumvaldu

V minulé sezoně byla Červenka před ukončením ročníku nejlepším celkem okresního přeboru společně s Hodolany a Újezdem by si to pravděpodobně rozdala o postup. Do toho nového však nevstoupil favorit soutěže ideální.

Fotbalisté Červenky (v červeném) nenašli recept na obranu Šumvaldu. | Foto: Deník/Michal Muzikant

Přitom v přestávce Červenka mohutně posilovala a k obávanému kanonýrovi Michalu Večeřovi přišel třeba Radek Klabačka z Medlova, hrající krajský přebor či Karel Kuchta, klíčový hráč Dlouhé Loučky se zkušenostmi rovněž z Medlova. Ani tahle ofenzivní esa ale žádnou přestřelku nezaručí. V úvodním duelu nové sezony Červenka v základní hrací době nedokázala překonat obranu Šumvaldu. I ten mohutně posílil, když z Loučky dorazila trojice hráčů - Karel Mako, Jan Mako a Martin Geier, kteří mají naopak zkušenosti z I. A třídy. Začal krajský přebor: Medlov zvládl penalty, k vidění byly dva obraty Přečíst článek › A přestože utkání skončilo bez branek, diváci se rozhodně nenudili. Probíhalo hecování i klasické pořvávání na sudí, navíc bylo na obou stranách bylo k vidění obrovské množství šancí a kdyby branek padlo deset, nikdo se nemohl divit. Vyhrát nakonec mohly oba celky za tři body, obzvláště pak Červenka. V 87. minutě totiž šel jeden z jejich hráčů sám na brankáře a byl faulován. Rozhodčí nejprve udělil žlutou kartu a odpískal penaltu, jenže nakonec zákrok vytáhl mimo pokutové území a šumvaldský Kubík musel pod sprchy. Volný přímý kop z šestnácti metrů však lapil Kratochvíl. Nakonec utkání došlo až do penalt. Spousta fanoušků, která dorazila za dobrým fotbalem, ale také za kolotoči, protože na Července probíhala pouť, sledovala penaltový rozstřel, ve kterém byli nakonec úspěšnější přeci jen domácí. Na hřišti se navíc objevili tři bratři Večeřovi - brankář Jaroslav, záložník Miroslav a útočník Michal. „Je to takový náš fotbalový sen,“ svěřil se před několika měsíci Michal v rozhovoru Deníku. SK Červenka - SK Šumvald 0:0, 4:3 na pen. Rozhodčí: Vaculík - Kenša, Koníček. ŽK: Jurek - Šenk. ČK: 87. Kubík. Diváci: 170. Červenka: J. Večeřa - Jurek, Jurásek, Kryl, Lederer, Peč, Saitz, Švanda, Mich. Večeřa, Mir. Večeřa, Skopal. Střídali: Vysloužil, Klabačka, Kuchta. Trenér: Jiří Kobylík. Šumvald: Kratochvíl - Heralt, Mucka, Petřík, Vozatár, K. Mako, Kubík, J. Mako, Šenk, Geier, Klein. Střídali: Cigánek, Mihailescu, Ryšavý, Kyselý. Trenér: Lubomír Bartoněk.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez omezení. Navíc získáte zdarma unikátní e-knihu CYKLODENÍK s cyklotrasami napříč Českem. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu