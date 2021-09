Pět gólů už párkrát v životě dal. „To určitě. I víc. Ale je to už nějakou dobu. V žácích,“ říkal 44letý kanonýr víkendu, který pro radost kope v okresním přeboru.

Béčko Hluboček načaly Hodolany na konci prvního poločasu. Nejdřív se trefil David Dočkal a vzápětí už začal úřadovat Heinz. Podle něj to v první půli na žádný debakl nevypadalo. „Soupeř byl velice dobrý. Před poločasem jsme je potrestali dvěma rychlými góly což je trochu srazilo na zem. Do těch dvou gólů jsme ale nehráli moc dobře. Máme určitě navíc,“ glosoval.

„Jindy hrajeme lepší kombinační fotbal. Tentokrát jsme se trochu hledali a jako bychom na něco čekali. Až po těch gólech byl zápas v naší režii,“ upozornil Heinz, jenž ale po pauze rozjel gólostroj.

„Vyšlo to na mě trochu shodou okolností, že jsem dal ty góly právě já. Byla to především zásluhou celého mužstva. Nebyl jsem ani tolik na balonu jako třeba v předchozích utkáních,“ vykládal Heinz skromně.

„Soupeř se pod dojmem skóre vrhl dopředu. Hráli hodně vysoko, takže jsme chodili do otevřené obrany. Já sám jsem šel úplně sám na bránu dvakrát. Jak říkám, byla to zásluha kluků, že mi dopřáli servis a komfort. Tak je to vždycky, když někdo dá tolik gólů, bez ostatních by to nedokázal,“ doplnil Heinz.

V 66. minutě slavil hattrick, když proměnil penaltu. „Kluci mě na ni vyslali, ať prý jdu kopat já. Po gólu mi okamžitě hlásili, že jim něco visím do kasy. V první chvíli jsem si to ani neuvědomil. Kdybych to věděl, tak bych si to možná rozmyslel,“ říkal naoko Heinz.

Do kasy ale prý rád přispěje. Privilegia účastník evropského i světového šampionátu a držitel mistrovského titulu s Baníkem Ostrava v Hodolanech nevyžaduje.

„Tyhle věci k tomu ale samozřejmě patří. Je to součást utužování party a právě i kvůli těmto věcem ten fotbal pořád hrajeme,“ uzavřel Heinz.