Patnáct zápasů, jeden vstřelený gól. To byla bilance Petra Musila v letošní sezoně olomoucké III. třídy. Hodně si ji spravil v sobotu v Nedvězí, kde postupně zvyšoval na 2:0, 3:0 a 5:0. Nastřílel tedy hattrick a jaký to je pocit, to si asi ani sám nepamatoval.

„Už je to hodně dlouho, co se mi to povedlo. Bylo to ještě v době, kdy jsem hrál za béčko Dolan, ale ani netuším s kým to bylo a jestli jsme vyhráli,“ prozradil víkendový hrdina Jívové.

První gól dal po přihrávce u vápna soupeře a míč uklidil k tyči, druhý vstřelil trošku se štěstím. „Dostal jsem míč ještě na naší půlce, běžel jsem sám a gólmanovi střela podjela pod rukou. Byla to celkem haluz,“ uznal Musil s úsměvem.

No a ve druhé půli tříbrankové odpoledne zkompletoval. A pomohla mu k tomu také neproduktivita spoluhráčů. „Byla to dorážka po trestňáku. Byl jsem už třetí, kdo dorážel, dva přede mnou to netrefili a já jsem to tam šoupl. Pak jsem jim říkal, že mi nabili,“ popisoval střelec.

Jívová nakonec v Nedvězí vyhrála nečekaně 6:2 i přes to, že soupeř měl před duelem náskok deseti bodů.

„Nejsme nijak extra silný tým, takže jsme nečekali, že vyhrajeme, a že tolik, to už vůbec ne. Moc se nám na konci podzimu nedařilo, takže jsme neměli velká očekávání. Ale na první zápas hodně dobrý,“ uznal Musil.

Jeho samotného pak utkání vyšlo za hattrick na dvě stovky do klubové kasy.

„Kluci mi gratulovali, přesto jsem musel zaplatit na oslavy na konec roku. Ale byl jsem za to rád, protože na pravé záloze se stane, že mi tam něco padne, ale hattrick… to nečekal snad nikdo. Na druhou stranu jsem říkal, že když jsem já dal góly, ostatní měli zaplatit do kasičky a na konci sezony by bylo mnohem více v banku a bylo by za co oslavovat,“ usmíval se Musil.

Další branku by chtěl Musil vstřelit už v dalším duelu doma proti béčku Slatinic (neděle 15.00). „Doufám, že jsem si to nevystřílel hned první zápas na jaře a budu se o to více snažit,“ uzavřel.