„Volal mi a ukecával mě, abych jel, protože nás bude málo a neví, jak na tom budou ostatní, tak abych tam byl aspoň na střídání. Mému rozhodování možná pomohlo i to, že to byl na nějakou dobu poslední zápas,“ prozradil v úvodu útočník Střelic Daniel Walter.

A nakonec musel být rád, že k utkání desátého kola olomouckého okresního přeboru odcestoval. Spolu se svými spoluhráči totiž doslova rozstříleli Grygov, když na jeho půdě vyhráli 8:1.

Průběh ale pro jednatřicetiletého forvarda nebyl úplně optimální. Jeho tým sice vedl o poločase 3:0, ale jemu se ozvalo ono zranění. „V první půli mě to chytlo. Chtěl jsem hrát dál, ale nešlo to, tak jsem si řekl o střídání. Sundal jsem si stahovačku a nějak jsem to rozhýbal,“ popisoval.

Díky hokejovému střídání se mohl vrátit na trávník a rozjel svoji show. Nejprve dostal v 53. minutě přihrávku pod sebe od Václava Málka a z malého vápna poslal míč do vinklu. „Ta přihrávka byla hodně razantní, ale naštěstí jsem to uklidil,“ usmíval se.

Trefy během minuty

Potom slepenými trefami v 73. a 74. minutě zkompletoval hattrick. „Ještě se mi nestalo, že bych dal během jedné minuty dva góly. Došel jsem na půlku a hned po rozehře jsem dal ten třetí. Všechno to byly jednoduché branky. Žádné kličky, nic extra,“ pokračoval v hodnocení.

Proč nic nevymýšlel? Se svými spoluhráči totiž vůbec netrénuje. „Stavím domeček a není čas chodit. Už by to chtělo, protože fyzička není taková, nejsem s kluky tolik sehraný a hlavně odchází technika s míčem a mám pak olšový nohy,“ smál se a dodal: „Proto jsem překvapený, že jsem dal tři góly. Jsem rád, že jsem trefil branku.“

Přesto na svém počinu našel i dvě negativa: „Ještě dvě tutovky jsem zazdil, když jsem to hodil gólmanovi přímo do rukou. A pak jsem výhru a hattrick nemohl s týmem zapít, protože jsem měl rodinné povinnosti a hlídal jsem děti.“

Obránce i gólman

Ač by se zdálo, že je Daniel Walter čistokrevným útočníkem, tak není. V mládí totiž nastupoval na pozici obránce, a pokud bylo třeba, tak ještě nedávno zaskakoval v roli brankáře.

„Už když jsme si chodili jen tak zakopat, tak jsem se stavěl do brány. Nebojím se skočit, když se odřu, tak se odřu a baví mě to. Hlásím se k tomu dobrovolně a nechci to dávat na zodpovědnost někomu jinému, když vím, že umím chytat aspoň o trošku lépe než ostatní,“ vysvětloval.

Na kontě tak má několik ostrých startů v mistrovských zápasech, kdy strážil střelickou branku. Přesto jej to táhlo dopředu: „Hraju hodně před vápnem a mám choutky si něco vyzkoušet, ale musím mít zodpovědnost vůči spoluhráčům.“

Přestože plánuje stěhování do Troubelic, které hrají I. A třídu, tak věří, že kariéru dohraje ve Střelicích, kde zažil postupy i sestupy:

„Už by to chtělo, abych začal znovu trénovat. Ale až na jaře. Počítám s tím, že tady zůstanu, protože Střelice jsou moje srdcovka. Je to domácí klub a znám tady kluky i vedení. Někdy to tady klapalo, někdy ne. Prohrávalo se, ale vždycky se to nějakým způsobem spravilo a nikdy se mi nechtělo nikam odcházet, i když jsem měl nabídky z prvních tříd, ale to už je dávno.“

Že by i přesto přišel první a poslední přestup? „Přemýšlel jsem, že bych mohl potom ještě hrát v Troubelicích, ale to už jen pro to, aby měl syn nějaký vzor,“ zakončil.