Ještě do přestávky se jim podařilo během čtyř minut souboj zdramatizovat a snížit na 3:2. Jenže ve zbylé části zápasu už branka nepadla a Střelice mohly slavit.

Za to Střelice si drží konstantní výkonnost z minulé sezony. Tu zakončily na šestém místě a nyní jsou dokonce čtvrté. Pomohl jim k tomu také nedělní výkon Kamila Vaňka, jenž zaznamenal hattrick, který stihl během třiceti minut.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.