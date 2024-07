/REPORTÁŽ/ Velká sláva se konala v sobotu 6. července na hřišti ve Velkém Újezdu. Místní fotbalový klub TJ Sokol zde totiž oslavil nejen 80 let své existence, ale i postup do okresního přeboru, který pro něj začne už od srpna. Do areálu si našla cestu obrovská spousta lidí, kteří se rozhodně nemohli nudit. Na programu bylo totiž nejen utkání mládeže a zápas domácí staré gardy se stejně starými soupeří z Doloplazů, ale hlavně pak zápas místního áčka proti staré gardě Baníku Ostrava.

„Užil jsem si to dnes moc. Jsem velice rád, že nám tady přijely takové ostravské legendy a je to pro nás ctí. A to jsme spíše fanoušci Sigmy. Řekli jsme si ale, že Sigmu už jsme tady měli před dvěma lety. Zkusili jsme tedy jít o kraj dál," usmíval se po skončení zápasu Roman Chodil, který ve svých pouhých 26 letech nejen že za Velký Újezd hraje, ale je už několik let i klubovým předsedou.

„Minulá sezona byla mimořádná. Udrželi jsme si domácí neporazitelnost, což se nikdy předtím nepodařilo. No a naonec se nám ten boj až do samotného závěru vyplatil," dodal ještě směrem k nedávno skončenému ročníku, ve které spolu se svými spoluhráči nasbíral 65 bodů ze 78 možných a z druhého místa vrátil klub po dlouhých třiceti letech a teprve potřetí v jeho historii do nejvyšší okresní soutěže.

Žůrek: Kdybych měl klobouk…

Při samotném zlatém hřebu celého dne, kterým byl onen zápas proti baníkovským legendám, se příchozí mohli těšit na jména, jako jsou třeba Tomáš Mičola, Libor Žůrek, Martin Lukeš, Michal Papadopulos, Petr Samec, Václav Daněk a podobně.

A konečný výsledek nakonec zněl 5:4 ve prospěch chacharů. Zatímco za domácí borce se trefil dvakrát Matěj Svoboda a po jednom přesném zásahu přidali Karel Domes s Vojtěchem Konečným, za hosty pálil dvakrát Papadopulos a jednou Žúrek, Samec a Daněk.

„Vždy, když hraje stará garda, tak si to člověk užívá. Zahraje si totiž s těmi kluky, se kterými hrával už dříve a kteří už něco dokázali. Jsme výborná parta," pochvaloval si rodák z Kojetína u Přerova a také jeden z baníkovských tahounů při mistrovském tažení z roku 2004 Libor Žůrek, který dle svých slov začal za výběr baníkovských legend hrát těsně před vypuknutím covidu.

„Musím také pochválit domácí tým, protože ten trávník, na kterém jsme dnes hráli, byl fakt nádherný. Je opravdu radost si na takovém povrchu zahrát," dodal s tím, že kdyby měl klobouk, tak by ho smeknul.

Mladý kanonýr

Minulá sezona byla také výjimečná pro domácího kapitána Karla Domese. Ten totiž nejen, že se stal s 34 nastřílenými brankami suverénně nejlepším střelcem celé soutěže, ale ve svých pouhých 25 letech dosáhl i na čestný titul nejlepšího střelce v celé 80leté historii velkoújezdského klubu. I on pak měl pro tento slavnostní den jen slova chvály.

„Tuto akci si užívám moc. Pro náš fotbal je skvělý zážitek, že můžeme oslavit 80 let a zároveň i návrat do okreního přeboru po třiceti letech. S organizací ale bylo práce opravdu dost. Lítáme už asi týden v kuse," zasmál se.

Odjezd obrněného vozidla Patriot během zápasu mezi Velkým Újezdem a starou gardou Baníku Ostrava | Video: Deník/David Kubatík

Doprovodný program

Součástí akce byla i výstava klubové historie, skákací hrad pro děti, nabídka bohatého občerstvení, ukázka hasičské techniky či ukázka vojenského obrněného vozidla Patriot. Zbytek večera pak návštěvníkům svým koncertem zpestřila kapela Accent hrající rockové hity 80. a 90. let.

Oslavy 80 let kopané ve Velkém Újezdu zakončila svým vystoupením kapela Accent | Video: Deník/David Kubatík

Nejdříve se musíme aklimatizovat

A jaké jsou vlastně plány klubu do budoucna? Budou chtít jít borci z Olomoucka ještě výše, než je zatím klubové maximum, tedy i aktuální okresní přebor? „Uvidíme. Musíme to brát realisticky. Rádi se se všemi týmy porovnáme a zjistíme, jak na tom vlastně jsme. Určitě bychom časem chtěli ještě výše, nejdříve je ale potřeba se v nové soutěži aklimatizovat. Úplně stejně jsme to udělali i ve III. třídě. První sezona byla zkušební a až ta druhá pak postupová," řekl ještě na úplný závěr hráč a předseda klubu v jednom Roman Chodil.