FOTO+VIDEO: Střelice v důležitém derby porazily Šumvald

Dva týmy, kterým se v sezoně prozatím příliš nedaří. Střelice měly před vzájemným soubojem jen tři body, Šumvald pět. Jednalo se tedy o důležitý zápas před spoustou diváků.. Lépe do něj vstoupili domácí a po průniku Daniela Waltera šli do vedení. Domácí útočník totiž nastřelil míč před bránu a Martin Slavíček jej tečoval do sítě. Ve druhé půli pak byla nařízená penalta za ruku, kterou s přehledem proměnil Václav Málek. Díky výhře 2:0 tak Střelice svého soupeře přeskočily v tabulce.