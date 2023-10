Šlágr olomouckého okresního přeboru se odehrál v sobotu na půdě Příkazů. Tamní lídr soutěže se totiž utkal s druhou Horkou na Moravou. A neměl to lehké. Inkasoval totiž brzký gól z penalty a prohrával i po poločase. Potom se ale jeho síla už projevila naplno a díky třem brankám ve druhé pětačtyřicetiminutovce dokráčel k důležité výhře.

Oslava Příkazů po výhře nad Horkou nad Moravou | Video: Deník/David Kubatík

„Poslední dobou nás trápí zranění. Mimo máme až osm lidí a snažíme se to nějak vyřešit. Očekávali jsme ale bojovný zápas, což se také potvrdilo. A my ho i přes to všechno zvládli," říkal po zápase spokojený kouč domácích Pavel Rücker.

Jako první se ale v tomto zápase brankově prosadili hosté. O jejich přesný zásah se ve dvanácté minutě z nařízeného pokutového kopu prosadil Filip Judas. Stav 0:1 pak vydržel až do přestávky.

Po změně stran už ale začali utkání plně dominovat příkazští lídři, což se velice rychle začalo propisovat i do skóre. Už ve 49. minutě totiž srovnal na 1:1 Jakub Urbášek a o osmnáct minut později si na centr zleva naběhl Pavel Prázdný a nedal Čaneckému šanci. Příkazy pak hru kontrolovaly až do konce a dokázaly se prosadit ještě jednou. Jmenovitě se to pak podařilo v 88. minutě Michalu Peřinovi, který tak stanovil konečný výsledek na 3:1.

„V první půli jsme byli lepší, ale bohužel jsme to nepotvrdili góly. Po jedné chybě jsme navíc inkasovali z penalty. Do druhé půle jsme nechali stejnou sestavu, přidali jsme ale více ofenzivních úkolů a bojovnosti. Nakonec jsme to zvládli a já doufám, že teď už budeme hrát v klidu," pokračuje lodivod Příkazů, které už nyní mají na čele soutěže čtyřbodový náskok na druhý Štěpánov, který Horku přeskočil po vítězství nad Červenkou.

A jak viděl zápas kouč poražených Martin Zmrzlý? „Myslím si, že první půlku jsme zvládli slušně. Hrál se vyrovnaný zápas a šli jsme i do vedení. Bylo ale vidět, že domácí mají svou sílu a kvalitu, což také ve druhé půli potvrdili. My jsme se snažili hrát něco, co nám vůbec nešlo, oni nás zatlačili a po třech našich chybách dali tři góly. Musím říct, že vyhráli zaslouženě," řekl.

Ale zpět k Příkazům. Ty po jednoznačném začátku, kdy svým soupeřům nakládaly pravidelně více než pětigólové debakly, začaly zejména kvůli velkému počtu zraněných ztrácet. Z posledních pěti zápasů sice vyhrály všechny, třikrát ale až po penaltách, tudíž se ztrátou jednoho bodu.

„Jak už jsem řekl, chybělo nám sedm až osm hráčů, což je na okresní přebor strašně moc. My jsme to ale zvládali díky tomu, že v týmu nemáme žádnou velkou individualitu, ale hrajeme týmově,"říká Pavel Rücker.

Ten také chce zatím brzdit jakékoli předčasné uvažování o postupu do krajské I. B třídy. Tvrdí, že na to je času ještě dost. „Když jsem tady přišel, bylo mužstvo na sestup. Nakonec jsme ale skončili šestí. Loni nás od postupu dělilo v Přáslavicích dvacet minut, přišly ale osudné chyby. Proto raději nic plánovat nebudeme. Dojdeme do konce podzimu, v zimě pojedeme na soustředění a uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál," uzavřel.

Sokol Příkazy - FK Horka nad Moravou 3:1 (0:1)

Branky: 49. Urbášek, 67. Prázdný, 88. M. Peřina - 12. Judas (pen.).

Rozhodčí: Sokol - Bartoň, Kopečný. ŽK: Bednář, Vlk, Urbášek - Sedlář. Diváci: 120.

Příkazy: J. Večeřa - P. Peřina, M. Peřina, Holík, Spurný, Bednář, M. Večeřa, Vaca, Vlk, Přidal, Prázdný. Střídali: Nevěřil, Urbášek, Dostál, Balihar, Suchomel. Trenér: Pavel Rücker.

Horka nad Moravou: Čanecký - Nevima, Bena, Tomšíček, M. Procházka, Foretník, F. Judas, Rakus, Popelka, Pavlík, J. Judas. Střídali: T. Procházka, Mládek, Hejtman, Sedlář, Búbela, Lexa. Trenér: Martin Zmrzlý.