Favoritem duelu byl domácí Blatec a také to ze začátku potvrzoval. Dostal se už ve 14. minutě do vedení, když penaltu se štěstím proměnil Martin Hes.

Jinak se ale hrál vyrovnaný fotbal a Střelice dokázaly ještě do přestávky vyrovnat, když střílený centr do vápna poslal Kamil Vaněk a Václav Málek ve skluzu umístil míč do sítě. Jednalo se o klasický gól do šatny, protože padl ve 45. minutě.

Ve druhé půli mohl střelický kapitán poslat svůj celek druhou brankou do vedení, ale penaltu po faulu na Martina Muzikanta poslal jen do tyče. Chuť si spravil o několik minut později, když po brejku zakončil nekompromisně a Střelice šly v 70. minutě do vedení 2:1.

Následně si Blatec vytvořil několik zajímavých šancí, jednou střelického brankáře Masaříka zachránila tyč, v dalších situacích zachránil on své spoluhráče fantastickým zákrokem.

TJ Blatec - Sokol Střelice 1:2 (1:1)

Branky: 14. M. Hes - 45. a 70. V. Málek.

Rozhodčí: Rosskohl - Přecechtěl, Petera. ŽK: Brzobohatý, Zaorálek. Diváci: 87.

Blatec: Brzobohatý - M. Hes, Zaorálek, Krátký, J. Baďura, Vlček, Kadlec, Janeček, Vilímec, Bareš, Tihlář. Střídali: Ševčík, Večeřa, J. Hes, Kubíček. Trenér: František Zaorálek.

Střelice: Masařík - M. Málek, Lolek, Král, Pavlík, V. Málek, Vaněk, Muzikant, Habermann, Slavíček, Walter. Střídali: Maršálek, Seichter. Trenér: Jindřich Huběnka.