Hodolany ovládli také svůj sedmý duel na domácím hřišti v letošní sezoně. Fotbalisty Šumvaldu porazily 4:1 a upevnily si první pozici v tabulce.

Hodolany (v pruhovaném) porazily Šumvald 4:1 | Foto: Milan Stacho

Už sedmnáct zápasů nepoznali hráči Sigmy, jaké to je prohrát na vlastním hřišti. V právě probíhajícím ročníků zvládli prozatím všech sedm domácích duelů s jednoznačným skóre 36:4. Stejně tomu bylo v minulé nedokončené sezoně, kdy pět domácích zápasů vyhráli se skóre 26:7. K tomu je nutno přičíst ještě dalších pět zápasů z ročníku 2019/20. Naposledy dokázaly jejich tvrz dobýt Příkazy 25. srpna 2019. Povedlo se jim to ale až na penalty. V normální hrací době padla Sigma dokonce až 21. dubna téhož roku s Horkou nad Moravou 1:4. To znamená, že bodovala 23 utkání na vlastním hřišti v řadě.