Přáslavice: Do. Novotný - Sivanič, Havlas, Šertler, J. Vodička, Mikulka, Rubáček, Da. Novotný, Dulin, R. Vodička, Žižka. Střídali: Drlík, Drga, Antl, Kořínek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.