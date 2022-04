„Očekávali jsme dnes rozhodně těžký zápas. Začátek jsme ale měli výborný. Kdybychom vedli ve 20. minutě 4:0, tak by se nikdo nemohl divit,“ říkal po zápase hodolanský kouč Milan Kovařík.

A bylo tomu skutečně tak. Už ve čtvrté minutě totiž utekl blatecké obraně David Dočkal a vsítil první ze svých gólů. Za dalších sedm minut pak stejný hráč unikl i po druhé straně a překonal gólmana Čecháka i podruhé.

„Ze začátku byla kvalita naší hra výborná, pak se ale trochu vytratila. Vedli jsme sice 2:0, ale zahodili jsme několik šancí. Soupeř se pak díky tomu oklepal a hra se začala trošku vyrovnávat. Na konci poločasu nám nastřelil tyčku. Kdyby to bylo 2:1, vypadalo by to pak asi trochu jinak,“ podotkl hodolanský lodivod.

Špatný úvod a Uničov veze kanára. Ostuda, ale pomůže nám to, věří Neček

Pouhých 22 minut po změně stran byl na hodolanském trávníku dokonán hattrick, kterým David Dočkal upravil skóre už na pohodlných 3:0 ve prospěch svého týmu. „David Dočkal je takový můj koník, kterého ale bohužel dávám celou sezonu na post pravého obránce. Ještě v sobotu, když jsem skládal sestavu, jsem ho měl na pravém bekovi. Nakonec jsem ho ale dal na hrot a on mi to splatil hattrickem,“ smál se Kovařík.

Zdroj: David Kubatík/Deník

Domácí fanoušci si pak ještě zakřičeli „GÓL“ ještě jednou, když si v 89. minutě srazil míč do vlastní brány hostující Ondřej Winkler.

„U nás teď panuje spokojenost. Z posledních 22 zápasů máme 21 výher, takže opravdu není co řešit,“ liboval si hodolanský trenér a na závěr ještě dodal: „Chtěl bych samozřejmě moc poděkovat našim fanouškům, kteří jsou naprosto fantastičtí. Myslím, že už to o nás ví celý kraj. Já už jsem toho prošel hodně, ale tohle jsem snad ještě nezažil. Kluci by si toho tedy měli vážit a hrát za nás s chutí.“

Hodolany nyní vedou tabulku okresního přeboru o osm bodů před druhou Horkou nad Moravou a o deset bodů nad svým dnešním soupeřem z Blatce a jsou tak na nejlepší cestě za postupem.

FC Sigma Hodolany – TJ Blatec 4:0 (2:0)

Branky: 4., 11. a 67. Dočkal, 89. Winkler (vl.). Rozhodčí: Rosskohl – Zdražil, Antoníček. ŽK: Hes, Opletal (oba BLA). Diváci: 370.

Hodolany: Zbořil – Švancara, Fiala, Charamza, Krajc, Šrom, Alka, Mráček, Dohnálek, Wenzel, Dočkal. Trenér: Milan Kovařík.

Blatec: Čechák – Hes, Opletal, Kypěna, Zaorálek, Baďura, Kadlec, Winkler, Vilímec, Tihlář, Taichman. Trenér: František Zaorálek.