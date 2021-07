„S některými týmy se na našich turnajích setkáváme opakovaně a samozřejmě nám dělá radost, když se za námi vracejí,“ řekl organizátor turnaje Lukáš Krbeček, který se svým týmem pořádá také zimní obdobu v halách v šesti městech České republiky. „Moc si vážím týmů, které za námi přijely i z Ostravy nebo Zlína,“ doplnil.

Sobotního klání se zúčastnilo celkem 10 týmů. Po dopoledních utkáních ve skupinách následoval vyřazovací pavouk play-off. V něm byli kousek od vyřazení pozdější vítězové z FC Bosnov, když postoupili ze čtvrtfinále až po penaltovém rozstřelu. Smůlu měli naopak Bizonci, jejichž kapitán Matěj Dědoch obhajoval vítězství z loňského premiérového ročníku. Bizonci suverénně prošli skupinou bez inkasovaného gólu, v semifinále však narazili na mladé fotbalisty z Prostějova a zbyla jim letos pouze bronzová pozice, kterou si vybojovali vítězstvím 6:1 nad FC Losa.

Finálové utkání se hrálo od první minuty bez vyčkávání a po nerozhodném poločase se pokračovalo do druhé půle za stavu 1:1. FC Bosnov zvýšil na 2:1 a když už to vypadalo, že si vítězství v turnaji pohlídá, přišla v poslední minutě povedená akce týmu ProstěOFF a mladíci z Prostějova poslali finále do penaltového rozstřelu. V tom byli úspěšnější černo-bílí a po vítězství 3:2 na penalty po zásluze zvedli nad hlavu pohár pro vítěze.

„Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným týmům za předvedené výkony i ducha fair play. Turnaj se obešel bez vážnějšího zranění a počasí bylo letos mnohem přívětivější než loni, kdy panovaly tropy. Spolu s organizačním týmem začneme pomalu vyhlížet zimu a plánovat Winter-Cup tour 2021“ uzavřel Lukáš Krbeček.