V mládí dával góly také ve třetí lize či divizi, nyní už dohrává kariéru v okresním přeboru v dresu Červenky, kde má v plánu zůstat i v následující sezoně. „Pořád mi někdo volá z I. A či I. B třídy, ale já chci vyzkoušet s Červenkou postoupit. Měli jsme to v právě skončené sezoně dobře rozjeté, ale covid nám postup pokazil,“ popisoval Michal Večeřa pro Deník.

Kromě postupu patří mezi jeho vysněné fotbalové cíle možnost zahrát si s oběma bratry najednou. Mladší Jaroslav na Července působí, naopak starší Miroslav ne. „Asi už se mi to ale nesplní. Brácha bydlí v Libině a mám nějaké zprávy, že by si mohl jít občas zahrát za tamní béčko. Sice ho k nám tahám, ale moc se mu nechce,“ popisoval odchovanec Uničova.

I sám Michal Večeřa přiznal, že pro něj bude návrat k fotbalu po takové pauze náročný. Obzvláště, když má za sebou operaci menisků. „Těžké to bude pro všechny fotbalisty, ale já si budu muset zvyknout, abych se nebál chodit do soubojů. Zatím to ale vypadá dobře a kolena nebolí,“ popsal.

Uvidíme, co manželka

Výhra v anketě o nejpopulárnějšího fotbalistu mu tak mohla alespoň přinést ještě větší chuť do tréninku. Sám průběh hlasování sledoval. „Ale nikterak jsem to nehrotil,. Samozřejmě jsem volal rodině, aby mi každý dal nějaký hlas. Ne, že by mi to bylo jedno, ale neberu vítězství tak atraktivně. Kdybych byl mladší, tak bych to prožíval jinak,“ přiznal.

„Je ale hezké, že člověk může něco takového vyhrát a úctyhodné, že vyhraje zrovna takový páprda,“ usmál se a dodal: „Je možné, že to je tím, že mě tady lidé znají a v okresním přeboru jsem něco dokázal. Vyhrávám tabulky střelců a tak, asi to něco znamená.“

Díky vítězství získal poukaz na tisíc korun, které může prosázet u Fortuny. „Nejsem žádný gambler, ale spíše opatrný tipér. Rád vsázím na hokej a fotbal, kde se blíží konec sezony, tak se bude vsázet dobře a tahle výhra se hodí,“ hodnotil.

Kromě toho dostane i památeční plaketu, kterou by si rád vystavil. „Asi ji hodím někam na zeď. Místa je dost, případně si nějaké udělám. Musím se podívat, kde to bude nejlepší a také kam mi diplom povolí umístit manželka.“

A jestli jej naopak bude ocenění něco stát v klubové kase? To prozatím netuší. „Ještě jsem od té doby nebyl na tréninku, tak nevím, ale zatím takové informace nemám,“ zakončil.