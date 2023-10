V uplynulé sezoně dokonce skončil tým z Uničovska předposlední a na úplném chvostu nebyl jen díky o chlup lepšímu skóre. Teď zažívá odlišné pocity. Do kádru se totiž vrátil Filip Rozsíval, se kterým do Králové přišli další hráči se zkušenostmi alespoň z divize Jiří Bernard či Jiří Bažant.

„Bavili jsme se s Bernym, že jsme trošku přibrali a potřebovali bychom se hejbnout, tak jsme se domluvili ještě s dalšími kluky, že půjdeme někam, kde jim nebude vadit, že nás tam bude jezdit víc,“ řekl na úvod Filip Rozsíval, který do Králové přestoupil z divizního Šumperku, kde patřil k oporám.

A proč tedy zrovna Králová? „Vzal nás sem Jirka Bažant, který se tady zakoukal do místní holky,“ smál se třicetiletý fotbalista.

Ten zvládl během jedenácti kol neuvěřitelných 43 branek. Naposledy proti Drahlovu (12:0) dal v jednom zápase šest gólů. Králová i díky němu všechny zápasy vyhrála a většinu drtivým rozdílem.

„Jestli nás to baví? Je to o tom pohybu, zasmějeme se a jsme kamarádi spolu. Nejdřív jsem si myslel, že budeme jezdit jen na zápasy, ale je tady super zázemí, takže přijedeme i na trénink, občas vezmu syna, který si tady zakope, my si pak dáme pivko a zajdeme do bazénu či sauny, což máme v kabině,“ popisuje ochovanec Prostějova a Sigmy Olomouc.

Králová tak míří za postupem. „Slíbil jsem Reichymu (Michalu Reichlovi, brankář Bohemians), že až skončí, tak si tady zahraje B třídu a budeme hrát spolu na hrotu. Myslím, že do okresu bychom to mohli dotáhnout,“ hlásí a dodává: „Někteří jsou naštvaní a myslí si, bůh ví co za to máme, ale o tom to není. Kupovali jsme si i dresy, aby nám nebyly po kolena.“

On sám navíc bude muset za své trefy něco přispět do klubové kasy a že to nebude málo. V 11 zápasech totiž zaznamenal 12 hattricků. Dvakrát dokonce končil zápas s dvojitým hattrickem na kontě a na minimálně tři góly v duelu nedosáhl jen jednou.

„Je tam za to nějaká flaška do kabiny. Na konci sezony to budu muset koupit. Nebo uvidíme, jestli se to vyřeší nějakou bečkou,“ říká.

Otázkou tak zůstává, kolik gólů dokáže v celkových 24 kolech Filip Rozsíval nasázet? „Říkal jsem, že sto, ale to asi nedám. Je to hodně a zápasů na to málo. Možná budu muset na konci začít běhat,“ směje se kanonýr. „Kluci si z toho dělají srandu a říkají, že musím dávat kolem pěti na zápas,“ dodal.