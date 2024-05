V mládeži hájil Filip Novák barvy Uničova, poté se přesunul do Medlova, kde post předsedy tamního oddílu zastává jeho otec Květoslav. Pomohl obci nedaleko Uničova k postupu z I. A třídy do krajského přeboru.

„V Medlově jsem strávil něco přes deset let. Za tu dobu jsme vykopali historický postup do krajského přeboru, kde Medlovu pravidelně patří příčky ve vyšších patrech. Kádr se měnil, trenéři také, ale jádro a pomyslná osa týmu byla vždy zachována. Každý rok se sestavil perfektní mančaft a skvělá parta kluků, kteří si rozuměli na hřišti i v osobních životech. Vnikala tak jedna fotbalová rodina,“ vzpomíná na angažmá v Medlově.

KP: Kanonády i vyloučení. Medlov navýšil náskok, Bělotín padl, kouč byl naštvaný

Jenže jeho kariéru brzdily zdravotní problémy - obzvláště kolena a přední zkřížené vazy, se kterými musel opakovaně na operaci. „Bylo to vždy zdrcující, nevyhnul jsem se větším zákrokům v podobě plastik. Rekonvalescence byla velmi dlouhá, ale zákroky jsem podstoupil v mladším věku, kdy jsem nemusel řešit rodinné starosti, povinnosti či zaměstnání. Proto byl chtíč vrátit se na hřiště velký,“ popisuje Filip Novák.

Jiné priority, přesto návrat k fotbalu

Několikrát se tak pokusil o restart, ale vždy jej něco přibrzdilo. Stejně jako v minulé sezoně, kdy ještě oblékl na sedm zápasů dres Medlova. Dal si pauzu a až v zimě zvolil návrat o pár úrovní níž.

„S postupem času začne mít člověk rodinu, chodit do zaměstnání a priority úplně přehodnotí. Vnímá zranění jiným způsobem a stále více přemýšlí, jestli mu to za to doopravdy stojí, aby se pak zranil a nemohl přijít do práce nebo se nemohl postarat a fungovat pro rodinu,“ pokračoval Novák.

Koller navštívil Uničov: Na EURU potřebujeme rozmanitější útok, Hložka bych vzal

Přesto si fotbal stále neodpustil. V zimě poprvé v mužské kategorii přestoupil. Vybral si Újezd u Uničova, který hraje III. třídu OFS Olomouc. „Fotbal mi chyběl. Z pozice diváka a fanouška to není špatné sledovat, ale samotné hře se to asi nikdy nevyrovná. Měl jsem velkou touhu si znovu zahrát,“ hlásí fanoušek Lionela Messiho a Barcelony.

A proč zrovna Újezd? „Každý půl rok bylo zájemců dost, ale já jsem to příliš neřešil, protože jsem se necítil být stoprocentně připravený. V Újezdě většinu kluků znám, věděl jsem, že tam je dobrá parta, pěkný areál, ambice na postup a mám to relativně kousek od domova. Šel jsem si s nimi zatrénovat a když to zdraví dovolilo, tak si mě tam nechali,“ pousmál se.

Zabiják a nájemný vrah

Újezd jej na sociálních sítích představil stylově - jako zabijáka a nájemného vraha do vápna. „Bylo to pěkné přivítání, které potěšilo. Zároveň jsem však věděl, že ode mě budou určitá očekávání, která mi pomáhá naplňovat celý tým,“ říká.

Do týmu Novák zapadl, aby ne, je za hvězdu a chválí jej nejen spoluhráči, ale také diváci. Naposledy proti Babicím zaznamenal hattrick, což se mu nepovedlo pořádnou dobu. „Jestli si dobře vzpomínám, tak se mi to povedlo naposledy v Jeseníku, když jsme s Medlovem postupovali,“ lovil v paměti Novák. Tehdy se psalo datum 13. října 2012 a Novák pomohl k výhře 4:1 a celkovému prvenství o jedenáct bodů právě před Jeseníkem. Nyní bude muset do kabiny za třígólový zápas přinést láhev dobrého alkoholu.

O to víc jej mohlo těšit povedené představení při výhře 6:0 proti nedalekým Babicím, že u něj byla také jeho rodina. „Jejich podpora je vždy příjemná, radostná a potěšující. Jsem rád, že jsme dokázali skloubit rodinný život s fotbalem. Žena s dětmi mají všechny koupené stejný dresy, tak se těším, až se v nich přijedou podívat a budou nepřehlédnutelné,“ popsal.

Postup

Už to vypadá, že Filip Novák pomůže Újezdu k návratu do okresního přeboru, kam tento celek bezpochyby patří, III. třídu momentálně převyšuje.

„Máme ty nejvyšší cíle a věřím, že to zvládneme dotáhnout do konce a budeme se radovat z postupu. Je tady dobrý tým. Ale rozhodně bych se nenazval nějakým nadstandardním hráčem. Chci být pro tým prospěšný a odvést výkon na maximum,“ říká skromně Novák.

Konec fotbalu? Ne, Újezd trénuje divizní gólman Studený a naskakuje v poli

V jarních zápasech celkově zapsal už devět přesných zásahů, ale pro jeho hru je typické také dobré pokrytí míče či tvorba příležitostí pro spoluhráče. „Zpočátku jsem byl v Újezdě trošku nervózní, protože jde o mé první působení mimo Medlov. Ale kluci mě skvěle přijali a výsledkově se nám daří. Jsem rád, že mi to tam padá a můžu být týmu nápomocný, více mě ale zajímá výsledek,“ dodal.

Devět branek zaznamenal i přesto, že na něm poznáte, že ne do všech soubojů se hrne naplno a občas si takzvaně „cukne“. „Snažím se odvést maximální výkon, ale v jisté míře opatrnosti, abych předešel nějakému zranění,“ přiznal.

Zpět do Medlova?

Po utkání se i přes několik zranění z minulosti zvládá dobře zregenerovat. „Měl jsem z toho celkem obavy a čekal jsem to daleko horší. Ale zatím vše probíhá v rámci možností dobře. Den po zápase je drobná bolest v oblasti kolen a třísel, která ale naštěstí postupně odezní a já jsem připravený na další zápas. V týdnu máme dva tréninky a snažím se minimálně jeden absolvovat. Někdy to kvůli práci nestihnu, ale dokážu si do budoucna představit své zlepšení v tréninkovém režimu,“ přiblížil.

Špatný vstup a laciný gól. Uničov počtvrté v řadě nevyhrál

Vyvstává tak otázka, zda se ve třiceti letech Filip Novák odhodlá k návratu do Medlova, aby ještě oblékl jeho dres. „Momentálně tohle téma vůbec neřeším a řešit nechci. V týmu, se kterým chceme dosáhnout stanovených cílů, jsem opravdu spokojený a tyto věci se můžou řešit až po skončení sezony,“ řekl na závěr.