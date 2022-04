„Mám to tady daleko a časově je to dost náročné. Ze Světlé u Bruntálu, kde bydlím, jezdím na tréninky i zápasy zhruba hodinu a půl a stejnou dobu pak jedu domů,“ vysvětluje.

„Jsem tady vlastně proto, že když jsme ještě s Davidem (Rozehnalem, pozn. red.) spolu hráli v Sigmě, tak jsme si řekli, že si spolu ještě jednou někde zahrajeme. No a tak jsem tady. Půlku manšaftu jsem znal už předem z různých akcí či oslav, takže jsem věděl, že je tady dobrá parta,“ dodává.

I přes to, že už si bývalý ligový zadák toto cestovatelské martyrium chtěl jednou provždy odpustit, nakonec v něm pokračuje dál. „Před rokem jsem tady skončil a už jsem za Kožušany hrát nechtěl. Pak se mi ale ozval Jirka Rončák a v mé slabší chvilce mě přemluvil, abych to tady zkusil ještě alespoň půl roku,“ směje se.

Uničov bere bod. Kdybychom to otevřeli, byla by to smrt, uznal kouč

Lístky zdarma

Přátelství s Rozehnalem ale pro něj mělo i jiné výhody. „Když jsem byl pracovně ve Francii, tak mi David sháněl lístky na Lille, za které tehdy hrál. Při tom jsme se dohodli, že si spolu čutneme v Kožušanech, až se vrátí,“ vzpomíná.

Ambice překvapivě nevysoké a půlroční prodlužování

V Kožušanech, nenápadné vesničce blízko Olomouce, hrají nyní tři bývalí profesionální hráči. Kromě Krajčoviče a Rozehnala ještě bývalý brankář Zlína, Slavie, tureckého Alanyasporu či skotského Hearts of Midlothian Zdeněk Zlámal. Přesto zde však na postup do I. A třídy nepomýšlejí.

FOTO: UPOL ovládl Univerzitní ligu! Ženy jsou druhé, muži slaví triumf

„Týmové ambice cíleně postupové nejsou. I bývalému profesionálnímu hráči, který najednou začne trénovat pouze dvakrát týdně, fyzička časem poklesne. Navíc to tady funguje tak, že v úterý na trénink přijde osm lidí a ve čtvrtek dvanáct,“ přiznává Krajčovič.

A jak dlouho plánuje ještě tento exligista klubu z ani ne tisícové obce vypomáhat? „Mám to tady domluveno do léta. Uvidím ale, jak to budu časově stíhat. Do toho všeho totiž ještě trénuji v Bruntále děti,“ říká.

„Teď jsem ve fázi, že své "angažmá" prodlužuji vždycky po půlroce. Jinak když nejsem tady, tak hraji za Staré město, což je obec kousek od Bruntálu. Tady je to ale lepší. Je tady tepleji a hraje se tu kvalitnější fotbal,“ dodal ještě na závěr Ivo Krajčovič.