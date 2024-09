Už před minulou sezonou, když Újezd musel do III. třídy, přišly do týmu posily. Zdeněk Studený jako divizní gólman se vrátil do rodné obce v roli hrajícího trenéra a pomohl přivést hráče. Tehdy oslovoval své vrstevníky a kamarády. Vyšlo to.

Újezd měl několik kol do konce jistý postup. Nicméně až do toho posledního bojoval s Velkým Újezdem o titul.

„Spadl mi trošku kámen ze srdce. Šel jsem do toho s tím, že postup musí být určitě, ale člověk to samozřejmě chce vyhrát, i když postupovali dva. Měli jsme ty nejvyšší ambice. Je škoda, že jsme to nezvládli dřív než v posledním kole. Kvalita byla celou sezonu jednoznačně na naší straně,“ hodnotil Studený.

Nakonec rozhodl až vzájemný souboj v posledním kole mezi dvěma nejlepšími týmy a výhra Újezdu u Uničova 3:1 definitivně rozhodla o prvenství.

„Oslavy postupu vyšly navíc na moje narozeniny, takže euforie byla velká. Poprvé jsem zažil v mužském fotbale celkové vítězství. Bylo to hezké,“ usmíval se Studený.

Na Uničovsku to byla tehdy druhá oslava v rámci dvou týdnů. Víkend předtím totiž slavil triumf v krajském přeboru Medlov. „Slavili jsme tak trošku po jejich vzoru. Táhli jsme to až do pondělí,“ smál se Studený.

„Když sleduju videa, tak někteří hráči oslavují ještě teď. V sobotu jsme si to užili naplno hned po zápase, v neděli byla taková povinnost, potkali jsme se tři čtvrtě mančaftu a v pondělí ještě asi nejsilnějších deset pokračovalo dál a večer v hospodě U Řeka se ukončila neplecha,“ popisoval Studený slávu z června.

Co bylo klíčem k prvenství? „Dobře jsme tým doplnili a měli jsme kvalitu. Každý zápas rozhodoval někdo jiný. Hráli jsme týmově a věděli jsme, že vždycky to někdo vezme na sebe a dá gól. Také jsme si pomáhali standardkami,“ hodnotil hrající kouč.

Celkových 109 gólů bylo rozprostřeno mezi více kanonýrů. Šrámek dal 17, Jonáš 15, Spurný 14, Novák s Tlapalem 10, stoper Caletka 7.

Navíc tým neprošel žádnou větší krizí. „Ta byla hned na začátku v létě, když byly dovolené a hned na druhý zápas do Velkého Újezdu jsme jeli ve dvanácti a prohráli po vyrovnávacím góle z poslední minuty na penalty. Potom jsme po fesťáku prohráli v Nedvězí. Jinak jsme to ale projeli s přehledem a v zápasech dominovali. Přehrát nás dokázal jen Slavonín. Čekal jsem, že soutěž bude těžší,“ pokračoval Studený.

Z okresu do I. B?

Ten tak nyní skládal tým na okresní přebor. „Chtěli jsme kádr udržet, doplnit a omladit, což se povedlo. Odešli akorát Bednář a Rolig do Troubelic. Naopak přišli mladíci Boxan s Piruchem z Paseky a Romanec z Dlouhé Loučky. Navíc jsme se domluvili na pokračování Filipa Nováka, který je nadstandardní a pokud bude zdravý, je schopný dát čtyřicet gólů za sezonu,“ věří Studený.

Nyní tak sice odpadá derby s Mladějovicemi, ale Újezd se těší na další. Například se Střelicemi či Dlouhou Loučkou. „Jsou to vždy zajímavé zápasy, na které se lidé těší,“ ví Studený, který svému týmu naordinoval rozestavení 3-5-2.

„Občas ještě hrajeme 3-4-3. Pomáhá nám také hokejové střídání, protože je to náročné a kluci si můžou odpočinout. Navíc víme, že kdokoliv přijde z lavičky, tak hru oživí. Věřím, že teď budeme ještě kvalitnější a bude více prostoru manévrovat se sestavou,“ hlásí Studený.

Vstup do nového ročníku Újezdu vyšel náramně. Po šesti kolech vévodí tabulce bez ztráty bodu a má čtyřbodový náskok na druhé Drahanovice.

„Soutěž bude kvalitnější, ale nebudeme alibisti. Chceme patřit ke špičce. Sice tam není ta povinnost a tlak postoupit, ale můj osobní cíl je zahrát si s Újezdem I. B třídu, která tady naposledy byla, když ještě hrál můj děda. Nehrajeme si na to, že musíme, ale ambice budou nejvyšší. Kdybychom okres vyhráli, tak bychom se nejspíš dohodli, že postoupíme,“ hlásí Zdeněk Studený.

Vítězství v poháru a double

Navíc se celku povedlo oslavit takzvaný double. Vyhrál totiž Hanácký pohár, čímž se kvalifikoval do Krajského poháru, v němž si to rozdá o účast v příští sezoně MOL Cupu s týmy z krajských soutěží. Hned na úvod čekají Lužice.

„Přihlásili jsme se, abychom měli nějakou přípravu před sezonou a také abychom si zpestřili sezonu, protože je nás hodně, tak aby si všichni zahráli. Podařilo se nám okresní část vyhrát, za což jsme rádi a oslavy byly opět velké. Teď se můžeme těšit na konfrontaci se soupeřem z I. B třídy a vyzkoušíme si, jak na tom oproti nim jsme,“ uzavřel Studený.