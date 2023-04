V sobotu zápas za muže, v neděli za dorosty - tak nějak vypadá většina víkendů v sezoně Matyáše Búbely. A za oba celky zvládá střílet góly. „Zatím mi to nějak nevadí hrát oba dny, zvládám to fyzicky a stíhám,“ řekl na úvod.

O uplynulém víkendu se pak blýsknul hattrickem mezi muži. Třemi trefami ve druhém poločase pomohl Horce nad Moravou k výhře 6:0 ve Štarnově.

„Popravdě si většinou své góly ani nepamatuji, jak jsem v adrenalinu. Dvakrát jsem utekl po lajně, obhodil jsem si obránce a dal jsem to kolem gólmana. Takhle dávám branky nejčastěji. Třetí byl po náhodné teči při střele,“ popisoval.

V předchozích zápasech se mu už povedlo v dospělé kategorii vstřelit za utkání dva góly. Hattrick to byl ale premiérový.

„Mám jich sice více, ale v dorostu, mezi dospělými byl první. Určitě mě to bude stát něco do kasy, protože kluci mi po dvougólovém zápase říkali, že až tam spadne ten třetí, budu muset něco přinést. Ještě se to bude domlouvat. A že bych jako student dostal nějakou slevu? Myslím, že na tohle nebudou brát ohled,“ usmíval se Búbela.

Přestože je věkem ještě dorostenec, je druhým nejlepším střelcem týmu. Povedlo se mu nasázet už dvanáct gólů. „S tím jsem spokojený, Vzhledem k tomu, že za muže teprve začínám a nehrál jsem většinu zápasů nebo jsem nastupoval na menší porci minut. Teď se už pomalu dostávám do základní sestavy,“ přiblížil svůj vzestup.

Postupy

Má tak velký podíl na tom, že je Horka v okresním přeboru na druhém místě pouze bod za prvními Pňovicemi.

„Mluví se již delší dobu, že by to chtělo muže vytáhnout o soutěž výš do kraje a budeme dělat všechno pro to, aby se povedlo první místo,“ potvrdil, že by klub rád postoupil.

A podobně je tomu také u dorostů, za které nasázel v 15 kolech 32 branek, je jasně nejlepším střelcem krajské soutěže, Horka vévodí tabulce a míří za postupem. „To je náš cíl,“ potvrdil hrotový útočník.

Pikantní přestup

Přitom teprve před sezonou se stal hráčem Horky z nedalekého Chomoutova. „Dvě sezony zpět jsme byli dorost Chomoutova s Horkou spojení, protože nás bylo málo. Většina kluků pak přešla právě do Horky, když se to rozdělilo a já jsem chtěl zůstat s kolektivem,“ objasnil důvod svého přesunu.

Přitom v Chomoutově si za muže vyzkoušel dokonce I. A třídu. „Ale když jsem se na to koukal z hlediska budoucnosti, tak úplně nevím, jak to tam bude. Rozpadl se jim dorost, tak je otázka, jestli nebudou muset kvůli mládeži sestoupit o soutěž níž a poslední dobou tam byl fotbal takový zvláštní,“ sdělil.

Jeho přestup se neobešel bez komplikací. „Jednu dobu to bylo docela vyhrocené. Chomoutov mě nechtěl pustit, když jsem hrál za tamní muže a dařilo se. Řešilo se to i nějak přes právníka, ale nakonec se vše vyřešilo a už to šlo v pohodě,“ prozradil.

Přestože je mu teprve sedmnáct a už střílí spoustu branek mezi dospělými, na přestup do vyšších soutěží nemyslí. „Vyšší ambice nemám, hraji fotbal, protože máme dobrý kolektiv a baví mě. Vyšší soutěž jsem si vyzkoušel a není to nic pro mě,“ uzavřel Matyáš Búbela.