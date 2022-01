Ve svých 23 letech už má totiž za sebou zajímavou zkušenost v podobě absolvované střední vojenské školy, jejíž součástí byl i vojenský výcvik. Momentálně studuje a přemýšlí, kam jeho kroky povedou dál. V jednom má ale Domes jasno. Chtěl by se s Velkým Újezdem dostat na vyšší úroveň.

„Vstřelené góly mě naplňují,“ započal novoroční povídání sympatický útočník a pokračoval ve výčtu příčin svého střeleckého apetitu. „Myslím si, že na to má vliv i natěšenost z důvodu dvou posledních nedohraných sezon. Dalším silným faktorem může být také naše zbrusu nové hřiště, na kterém se nyní hraje o poznání lépe než dřív. Je to skutečně exkluzivní pažit,“ pochvaluje si.

Výborný střelec přitom během kariéry vyzkoušel i hru v obraně. „Vždy mě to ale mnohem více táhlo dopředu. Odmala těžím ze své rychlosti. Co se pak týče třeba postu brankáře, tak na ten jsem nikdy dispozice neměl. Vzrůstem jsem spíš menší,“ dodává.

Vojenský výcvik pomáhá i na hřišti

Karel Domes není pouze dobrým fotbalistou okresní soutěže. Přesto, že má pouhých 23 let, má za sebou jednu ne tak úplně běžnou zkušenost. Kromě maturity absolvoval v rámci studia na střední škole armádní také vojenský výcvik.

„Po ukončení základní školy jsem se rozhodoval, kam dál. A vojenská škola mi nabízela přesně to, co jsem potřeboval. Sport a pohyb,“ vysvětlil a hned pokračoval. „Této zkušenosti rozhodně nelituji. Kdybych mohl, šel bych tam klidně znovu. Naučil jsem se tam řádu a disciplíně a musím říct, že přesně tyto věci se odráží i v mé hře,“ říká. A nutno také dodat, že jeho slova potvrzují i statistiky. Rozhodčí jej nemuseli karetně napomínat v jediném ze třinácti odehraných zápasů.

„Naši mi mé rozhodnutí nejdříve vymlouvali. Když ale viděli, jak mi to prospělo, nakonec ho kvitovali,“ prozrazuje Domes. „Z mé blízké rodiny v armádě nikdo nebyl. Co si tak vybavuji, tak snad jen prastrýc byl ve válce. Jo a ještě bydlíme v ulici Válečných hrdinů,“ dodává s úsměvem.

Jak už to tak ale v životě bývá, když něco na jedné straně přidá, na druhé musí zákonitě ubrat. A to je přesně i Karlův případ. Nucené stěhování ho totiž možná stálo kariéru na mnohem vyšší fotbalové úrovni.

„Bohužel jsem, kvůli přesunu do Moravské Třebové, v níž jsem pobýval na internátě, musel skončit v olomouckém HFK. A to je možná trochu škoda, protože nejlepší fotbalovou průpravu jsem dostal právě tam,“ myslí si útočník.

„Za dobu, kterou jsem v Holici strávil, se tam vystřídalo plno výborných hráčů i trenérů. Takhle mé fotbalové ambice postupně opadaly, až jsem nakonec v šestnácti letech přešel do mužského celku Velkého Újezdu,“ přiznává dnes už bez hořkosti v hlase.

Armádu si zatím nevybral

I přes úspěšné absolvování střední školy ale Karel přiznává, že svou budoucnost ještě úplně stoprocentně rozmyšlenou nemá a rozhodně ji nechce pojit pouze s armádním prostředím.

„V současné době to mám, co se týče armády, poměrně otevřené. Po maturitě jsem se rozhodoval, zda jít na vysokou vojenskou, anebo klasickou, civilní. Nakonec jsem si vybral tu druhou variantu a začal studovat Tělesnou výchovu a sport na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého, což je, myslím si, i vcelku logické. Spojitost mezi armádním a sportovním prostředím je opravdu obrovská,“ vysvětluje.

„Jistou variantou mé budoucnosti by mohlo být třeba učení tělocviku někde na škole. Uživil bych se určitě ale i jako soukromý trenér. To ale skutečně neznamená, že bych se do té armády jednoho dne nemohl vrátit,“ dodává velkoújezdský útočník.

A co se týče dalších fotbalových ambicí, má poměrně jasno. „Chtěl bych co nejdéle zůstat u nás v Újezdě a pokusit se s ním vykopat nějakou vyšší soutěž. Jak už jsem řekl, máme nové výborné hřiště a zájem ze strany sponzorů se také v poslední době zvyšuje. Na druhou stranu, člověk nikdy neví, co přinesou sezony příští. Je totiž pravdou, že každou chvíli někdo volá a nabízí mi nějaký přestup,“ prozradil závěrem Karel Domes.

Autor: David Kubatík