„Byl to normální zápas jako každý jiný. Vše probíhalo v pohodě,“ popisoval hlavní rozhodčí duelu Jiří Bažant.

Příkazy vedly 2:0, ale situace začala gradovat po změně stran. Nejprve v 60. minutě zahodili hosté penaltu a následně jim druhou odepřel právě třiatřicetiletý asistent rozhodčího Filip Vlček.

„Hostující hráč šel do vápna a obránce jej srazil ve skluzu k zemi. Z mého pohledu to vypadalo jako faul, tak jsem pískl penaltu. Jenže si mě zavolal asistent a řekl, že z jeho úhlu bylo vidět, že zasáhl míč, tak jsem ji odvolal,“ přiblížil Bažant.

„Za mě byla jasná, ale když mi to potom u zápisu vysvětlili, tak jsem to vzal,“ uznal vedoucí mužstva Přáslavic Lukáš Čech.

Od té doby čelil pomezní arbitr neustálým verbálním útokům z úst jednoho z fanoušků. Podle informací Deníku i zápisu rozhodčího se mělo jednat o Lukáše Veselského.

Lukáš VeselskýZdroj: FAČR

Devětatřicetiletý Veselský je na Olomoucku poměrně známý fotbalista. V mládí prošel Sigmou Olomouc a má za sebou také angažmá například ve Štěpánově, Horce nad Moravou, Konici, Bouzově, Bohuňovicích, Protivanově či Oskavě. Naposledy však působil v Nákle, které se nachází jen pár kilometrů od Příkaz a dospělý fotbal v obci před letošní sezonou zanikl.

„Filipovi nadával údajně celý zápas, ale potom za ním začal chodit a otravovat ho. Takže si mě kolega zavolal, abych šel za hlavním pořadatelem a nechal tohoto diváka vyvést,“ uvedl Bažant.

A potom to nastalo. „Chytil Filipa za ucho a dal mu silnou ránu dlaní za krk,“ popsal Bažant. Hlavní sudí utkání v 81. minutě za stavu 2:1 předčasně ukončil kvůli inzultaci jeho asistenta, přestože hráči obou celků chtěli zápas dohrát. „Asistent nebyl schopný v tu chvíli utkání dořídit. Byl otřesený, nikdo jsme to nezažili a nenecháme se na hřišti mlátit,“ dodal Bažant.

„My jsme čekali a byli jsme připraveni utkání dohrát, ale měli jsme info, že se pokračovat nebude, tak jsme šli do sprch. Potom za námi přišli, jestli bychom nechtěli dohrát, ale to už jsme odmítli, protože to bylo na zranění, když byli kluci vysprchovaní a ztuhlí,“ objasnil Čech.

Nikdo nechápal, proč k incidentu došlo. „Nepředcházela tomu žádná chyba. Bavili jsme se s hráči, funkcionáři či diváky a říkali, že jsme pískali dobře,“ kroutil hlavou sudí.

Hlavní pořadatel následně zavolal policii. „Útočník ale ujel na kole,“ prozradil Bažant. „Ten člověk byl problémový už jako hráč,“ pokračoval, když zjistil, o koho jde.

„Vyšlo najevo, že ten pán jezdí po okrese a dělá na fotbalech nepokoje. Do této doby ale nikoho nenapadl, pouze slovně,“ potvrdil Čech.

Nyní se nedohraným zápasem bude zaobírat disciplinární komise, která musí rozhodnout o konečném výsledku či opakování duelu, a také dalších trestech.

„Divák neměl nic společného s Příkazy ani s Přáslavicemi. Je to sice chyba domácích, ale nic moc s tím nemohli udělat. To by museli mít sto pořadatelů a každý by hlídal jednoho diváka,“ přidal svůj pohled Bažant.

„Emoce – nadávky, vulgarismy fanoušků, hráčů, realizačního týmu – to k fotbalu patří, bez nich by to nikoho nebavilo, ale napadení? To odsuzujeme,“ řekl Čech.

„Za 35 let jsem nic podobného nezažil. Pořadatelé v ničem nepochybili,“ vyjádřil se vedoucí Příkaz Miroslav Koláček.