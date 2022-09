Duel dvou rivalů, který můžeme nazvat menším derby, protože obě obce dělí pouze třináct kilometrů. Nová Hradečná a Újezd jsou tradiční soupeři, kteří se potkávají pravidelně, ale to, co se stalo v neděli odpoledne, asi ještě nikdy nezažili.

„Hlavní rozhodčí dělal chybu za chybu. Nepískl nám dvě jasné penalty, čemuž se divil i trenér soupeře. Ale nebylo to tak, že by pískal pro Novou Hradečnou, pískal to zvláštně a špatně na obě strany. Byly to situace, které musel vidět, protože je viděli všichni,“ kroutil hlavou nad výkonem hlavního sudího Jiřího Kratochvíla sekretář Nové Hradečné Marek Kalus.

„Mastil to na obě strany. Soupeři upřel penaltu a rozhodčí to hlavně ze strany fanoušků v průběhu zápasu schytával,“ přidal se zástupce z újezdského klubu, který nechtěl být jmenován.

Vyvrcholením všeho byla osmdesátá minuta, kdy došlo k souboji, při kterém šel Újezd do brejku. „Na půlce nás soupeř zastavil likvidačním zákrokem, faul byl písknut, ale byl možná i na červenou a minimálně na žlutou. Ale nedal nic. To už byla třešnička na dortu, potom už tam byly výzvy na ukončení zápasu ze všech stran,“ popisovali hosté.

A Újezd na to zareagoval dost netradičně. Přestal se snažit jakkoliv něco udělat s výsledkem 1:0 pro domácí Novou Hradečnou, která vedla od sedmnácté minuty zásluhou Jaroslava Skoumala. Hosté si začali přihrávat vzadu a postupně do kombinace zapojili také soupeře.

„Týmy už si nahrávaly mezi sebou. Vzešlo to z naší strany, protože šlo o zdraví. Přistoupili jsme k tomu, přestože jsme tlačili a chtěli minimálně srovnat. Soupeř s takovýmto dohráním utkání souhlasil, protože byl také rozladěný výkonem rozhodčího,“ popisovali Újezdští.

„Oba týmy najednou přestaly hrát, protože docházelo k opakovaným chybám sudího. Újezd si začal nahrávat a nahrával i nám. Neohrožoval naši branku, tak to takhle dohráli i naši. Už prostě nebyla chuť do hry. Nikdo neví, proč to pískal takhle zvláštně. Udělal z toho zbytečné divadlo, protože fotbal to nebyl špatný, dalo se na to dívat, bylo to 1:0, takže bylo i o co hrát,“ popisoval Kalus.

„Také diváci na něj nadávali. Domácí i hostující na něj řvali, že to nezvládl, ať to ukončí, že z toho udělal divadlo, je to jeho vina a že je kašpar,“ přiblížil ještě. Ale ani s devadesátou minutou konec nepřišel. Hlavní rozhodčí ještě nastavil další čtyři minuty.

„V podstatě se mu podařila úžasná věc. Sjednotil dvě strany, které si nikdy nic nedarují. Naše zápasy s Novou Hradečnou bývají vždy hodně vyhrocené. To ani nemohl být neum rozhodčího, ale záměr poškodit obecně hru, ne žádnou ze stran,“ uzavřel zástupce Újezdu.

Vyjádření hlavního rozhodčího Jiřího Kratochvíla: „Do pískání derby Nová Hradečná – Újezd s předpokládanou bouřlivou atmosférou a nedisciplinovanými hráči na obou stranách se nikdo z rozhodčích moc nehrnul a nakonec i obsazený arbitr se raději omluvil. Proto jsem byl požádán jako rozhodčí s 25letou praxí, zda bych duel neodpískal. Ovšem to, co předvedli hráči Újezdu v závěru utkání, jsem ještě nezažil.

Zcela znevážili fotbal jako takový a pokazili konec duelu nejen sobě tím, že se dobrovolně připravili o možný bodový zisk, ale i spoustě přihlížejících diváků, kteří se těšili na dramatický závěr.

Samotné utkání bylo plné herních nepřesností, osobních soubojů a nemělo úroveň okresního přeboru ve srovnání s jinými zápasy, které jsem v této sezoně pískal. První půle proběhla celkem v poklidu, jelikož domácí brzy vstřelili branku a tím uklidnili sebe i horkokrevné domácí fanoušky. Ve druhé půli už se však jenom bránili tlaku hostů lačných po vyrovnání. Proto se několikrát pokoušeli domoci pokutového kopu přifilmovanými pády v pokutovém území, které nebyly odpískány, což dostávalo domácí fanoušky do varu.

Atmosféra gradovala, když po vstřelené brance domácích odmával asitent rozhodčího číslo 2 (AR2) faul na brankaře hostů a branka proto nemohla platit. V tomto momentu přiběhl k hrací ploše pan Kalus a řval na mě i na AR2, že uvidíme, co s námi udělá a že se budeme ještě divit. AR2 od této chvíle zažíval peklo, jelikož měl za zády kiosek s občerstvením a domácími rozvášněnými fanoušky.

Přestože měli hosté herní převahu, tak ne a ne vstřelit branku. Naráželi na vlastní nepřesnosti v zakončení, nebo na dobře chytajícího domácího gólmana, který své družstvo několikrát podržel. S přibývajícími minutami stoupala jejich frustrace z výsledku a začali se uchylovat k nesportovnímu chování, kritice rozhodčího i jeho asistentů, za což obdrželi pět z celkových sedmi uděných žlutých karet.

Vše vyvrcholilo přibližně deset minut před koncem, kdy se po faulu na polovině Újezda na jednoho z jeho hráčů hosté vehementně dožadovali udělení žluté karty, což jsem odmítl, jelikož se jednalo o běžný zákrok v souboji o míč. Navíc oni byli ti, kdo potřebovali hrát a neztrácet minuty. Poté řekli, že již nebudou hrát dopředu a začali si přihrávat pouze na vlastní polovině hrací plochy.

Domácí, vědomi si svého vedení 1:0 a jistotě tří bodů, se k této blamáži ochotně připojili. Nejdříve přestali atakovat soupeře, stáli a přihlíželi a poté se k této komedii a znevážení fotbalu přidali tím, že si se soupeřem začali nahrávat. Během toho mne několikrát hosté vyzývali, ať už to ukončím. Což jsem nemohl udělat, jelikož by podle pravidel nebyla dodržena doba hry. Navíc jsem ještě musel nastavit čtyři minuty, které byly během druhého poločasu promarněny. O nastavení mě v průběhu druhého poločasu výslovně žádal vedoucí hostí.“