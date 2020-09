„Funguje obrana nám obrana a bojujeme,“ hledá tajemství úspěchu kapitán Střelic Václav Málek.

Oba celky mají na kontě shodně patnáct bodů za porážku v úvodním kole a nyní drží sérii pěti výher v řadě. Obzvláště střeličtí borci čekali těžký los, ale v dalším derby doma porazili jak favorita na postup Červenku, tak Blatec. Týden po Újezdu je čekají ještě silné Hodolany.

„Myslel jsem si, že z těchto čtyř zápasů budeme mít nula bodů a už máme šest,“ pokračoval krajní záložník.

Právě po domácím zápase s Blatcem, který skončil 2:1 pro Střelice, se střelec vítězné branky Václav Málek vydal k jednomu z diváků. Byl to jeho kamarád a sobotní soupeř Radek Demeter: „Demi, tak příští týden asi o první flek, co?“

„Nečekal bych, že zrovna Újezd a Střelice bude zápas o první místo,“ odpovídal mu kapitán Újezdu.

A bude to souboj dvou úplně odlišných týmů. Střelice spoléhají na zajištěnou obranu, která inkasovala nejméně branek v okresu, a brejkové situace.

„Vždycky vyhrávají bojovným výkonem. Hrají velice dobře z obrany počínaje brankářem a využívají brejků,“ má soupeře přečteného střední záložník Újezdu.

„Každopádně si myslím, že jsme favorit. Ovšem oni jsou teď docela v laufu, takže to bude pro nás velmi těžké utkání,“ dodal.

Se spoluhráči se pyšní nejlepší ofenzivou a v důležitém souboji budou spoléhat na nejlepšího střelce soutěže Michala Obírala, který dal už deset gólů. „Musíme si ho pohlídat,“ ví střeličtí hráči.

„Očekávám podobný zápas jako teď doma s Červenkou a Blatcem. Když se nám podaří navázat na odvedené výkony a všichni to odjezdí na 150 procent, tak můžeme pomýšlet na nějaké body. Újezd má dobře složené mužstvo a dopředu jsou hodně nebezpeční,“ hodnotil bývalý hráč Újezdu a dirigent defenzivy Střelic.

SPECIÁLNÍ MOTIVACE

Zároveň by domácímu celku už mohl pomoci i Jan Rozsypal, který má do Újezdu namířeno z Medlova hrající krajský přebor. „Na první zápas je to těžké derby,“ přiznala posila.

„První gól by mohl rozhodnout. Měli bychom být v kompletní sestavě, tudíž věřím že potvrdíme předpoklady a vyhrajeme. Po zápase nás čeká velká oslava nejstaršího hráče mužstva Jana Kučery, který slaví čtyřicet let, takže se chceme dobře naladit,“ prozradil Demeter další motivaci.

Výkop rivalů je na programu v sobotu ve 14.30 na hřišti v Újezdu u Uničova. „Očekáváme plno lidí, protože hrajeme v netradiční čas, který se nekryje s okolními zápasy. Navíc je to derby o čelo tabulky a o to lákavější to bude,“ zakončil Demeter.