„Byla pro nás priorita, aby byl sudý počet týmů. Stejným modelem se měla odehrát už uplynulá sezona, jenže před ní nebyl u týmů ze III. třídy zájem o posun výš - tentokrát byl. Ještě byla nyní možnost rozdělit počet účastníků na šestnáct v okresním přeboru a po čtrnácti ve III. a IV. třídě. Jenže víme, že ve IV. třídě jsou největší problémy, tak jsme klubům chtěli ulevit a zvolili druhou variantu,“ přiblížil sekretář OFS Olomouc Lukáš Bartoň.

Rozhodlo se tedy, že okresní přebor bude rozšířen z nynějších patnácti celků na šestnáct. Ze III. třídy postoupil Štarnov a soutěž doplnily páté Chválkovice B, do I. B postoupily Hodolany.

V soutěži však zůstává také poslední Grygov.

Proč? Vysvětlení je jednoduché a vychází ze soutěžního řádu. Postup se nabízí prvním čtyřem týmům. V této situaci tedy prvnímu Štarnovu, který postoupil, druhé Příkazy B postoupit nemůžou, protože jejich áčko hraje právě okresní přebor a týmům Slavonína B a Drahanovic, které postup odmítly. Po prvních čtyřech týmech je podle soutěžního řádu §21, který se zabývá doplněním soutěží, potřeba nabídnout setrvání v soutěži sestupujícímu celku a teprve až potom přichází na řadu celky na pátém a horším místě v nižší soutěži.

Z toho vyplývá, že Grygov doplní soutěž jako setrvávající sestupující tým. Chválkovice B tedy nejsou postupujícím týmem, ale tím, který soutěž doplnil a v příští sezoně si zahrají okresní přebor.

„Samozřejmě pokud by týmy Slavonína B nebo Drahanovic projevily zájem postoupit, tak by poslední tým z okresního přeboru padal,“ potvrdil Bartoň. Prostě a jednoduše, aby tým z okresního přeboru při rozšíření účastníků na 16 sestoupil, musely by projevit zájem o postup tři týmy, které se umístily do čtvrtého místa ve III. třídě.

Obdobná situace nastala ve III. třídě. I zde se počet klubů navýšil z patnácti na šestnáct. Postoupil do ní ze IV. třídy Štěpánov a Město Libavá. Při doplnění soutěže se pak dostalo také na třetí Nemilany a čtvrtý Velký Újezd.

Naopak v soutěži zůstává v tomto ročníku poslední Dlouhá Loučka, protože se odhlásil Bouzov a obdobně jako v okresním přeboru Grygov i Dlouhá Loučka doplní soutěž jako setrvávající sestupující tým.

„Nastal podobný princip, první čtyři týmy postoupily, potom je na řadě Dlouhá Loučka jako sestupující a až potom podle soutěžního řádu přichází na řadu pátý tým z nižší soutěže. Kdyby Dlouhá Loučka nechtěla zůstat ve III. třídě, nabídne se postup pátým Mladějovicím,“ popisoval opět Bartoň.

„Dlouhá Loučka si podala přihlášku do III. třídy a bude tak posledním doplňujícím družstvem do šestnácti účastníků,“ potvrzuje zápis STK. Dlouhá Loučka by i v tomto případě za normálních okolností sestupovala, jenže ji zachránilo odhlášení Sokolu Bouzov. Ten se navíc nepřihlásil do žádné soutěže OFS Olomouc. Podle informací Deníku se však přihlásil pod hlavičkou Olešnice u Bouzova B a hrát by měl nejnižší soutěž OFS Šumperk na hřišti v Bouzově.

Tři nové týmy

Na úkor vyšších soutěží se zúžila IV. třída a to i přesto, že v ní jsou přihlášeny tři nové týmy. Příští sezonu odehraje ve dvanácti týmech. Nově se do ní přihlásilo béčko Sigmy Hodolan a také si ji zahraje Náklo a Lutín B.

I ve IV. třídě se našel jeden tým, který nastupoval v uplynulém ročníku a v tom dalším se do žádné soutěže OFS Olomouc nepřihlásil. Tím je Horní Loděnice.

Mělo cenu vůbec hrát?

Zástupci OFS Olomouc zveřejnili příspěvek s rozdělením soutěží na sociální síti Facebook a pod ním se strhla vlna negativních reakcí.

„Degradace soutěže.“ „Kdo to vymyslel.“ „Kdo si to vybrečel.“ Mělo vůbec cenu letošní sezonu hrát?“ „A to jsme si mysleli, že staré pořádky s novým vedením skončily. Tak kulový. Přepřáhli jsme a jedeme dál.“

Tohle je výběr několika komentářů pod seznamem týmů v jednotlivých soutěžích. „Nevím, proč jsou negativní ohlasy. Je potřeba si nastudovat soutěžní řád, kde STK odkazuje na §19 (sestupy) a §21 (doplnění soutěží). Postupovali jsme přesně podle soutěžního řádu, který říká, že se posun o soutěž výš nabízí do čtvrtých míst a potom přichází na řadu nabídnutí setrvání sestupujícímu. Pokud nemá zájem v soutěži zůstat, nabízí se to dalším v pořadí. Kdyby tohle v soutěžním řádu nebylo, tak samozřejmě automaticky pokračujeme dál, že to nabídneme pátému týmu a dalším v pořadí. Nemůžeme se jen tak rozhodnout, že někdo sestoupí nebo nesestoupí, musíme postupovat podle soutěžního řádu,“ vyjádřil se Lukáš Bartoň.

Losovací aktiv je na programu 7. července.