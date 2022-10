„Myslím, že to bylo vyrovnané utkání. Kluci ze Slatinic ale asi nebyli úplně zvyklí na rozměry našeho hřiště, které je skutečně malé. A podle mě rozhodlo i štěstí. Slatiničtí sice měli šance, ale neproměňovali je. My jsme ale na druhou stranu také něco dokázali uhrát," přibližoval šťastný střelec dění na hřišti v uplynulých 90 minutách.

Kratochvíl nejdříve ve druhé minutě skóre otevřel, v sedmnácté zvyšoval na 2:0 a v devadesáté minutě dodal domácím klid trefou z penalty na konečných 3:1.

„První gól padl po centru do šestnáctky soupeře, po kterém jsem z první vystřelil na bránu. Gólman to sice vyrazil, ale přímo na mě. Druhý pak byl po kombinaci ve středu hřiště, kdy to dostal náš útočník do běhu. Já jsem postupoval s ním a on mi po kličce obránci nahrál někde mezi malé vápno a penaltu," popisoval.

Morální vzpruha

Toto vítězství bylo pro Hraničné Petrovice skutečně více než důležité. Utekli totiž díky němu poslednímu Sokolu Jívová z jednoho na rozdíl čtyř bodů. Aktuálně jich na svém kontě mají sedm.

„Nemyslím si, že teď máme více klidu. Morální vzpruha to ale určitě je. Dost kluků, kteří za nás hrávali, během covidu odešli a také teď máme hodně zraněných. Hodně z nich by mohlo naskočit až někdy v průběhu jara," vysvětluje.

Kluci makají na mě

Hraničné Petrovice na tom nejsou dobře ani po stránce střelecké. Oproti 40 inkasovaným gólům se do sítě svých soupeřů trefili pouze sedmkrát. Pět z těchto sedmi úspěchů pak obstaral právě Kratochvíl.

„Ono to je spíše tak, že kluci makají na mě. Pracují na tom, abych dostal míče do běhu. A pak už prostě využívám toho, že jsem rychlejší než většina obránců v naší soutěži," říká ale skromně.

Snad už se zranění vrátí

S výše popsanou bilancí se tak už tým z Olomoucka nemůže soustředit na nic jiného, než je záchrana soutěže. „Bohužel. Už samotný začátek tomu napovídal," lomí rukama šestadvacetiletý borec.

„Všichni doufáme, že se zranění co nejdříve vrátí. A je fakt, že na marodce máme skutečně klíčové hráče. Na nějaké posílení ani moc nemyslíme. Vždyť takových 90 procent týmu tady dojíždí, z místních tady hrají možná dva nebo tři kluci. Máme tak kádr sestavený, když to řeknu blbě, z cizinců. Včetně mě," dodává.

Hraji už jen pro žízeň

I přes to všechno se ale Kratochvíl svou fotbalovou adresu měnit nehodlá. „Není to o tom, že bych neměl žádné nabídky. Ty mám. Třeba z Moravského Berouna nebo Hlubočků. Já už ale jinam nechci. Nestíhal bych to kvůli práci a stejně už fotbal hraji jenom pro žízeň," uzavřel.