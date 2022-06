„Možná by nám do budoucna pomohlo mít i trenéra, který tomu skutečně rozumí. Tím neříkám nic proti našemu současnému. Ten dělá, co je v jeho silách, ale přece jen to je stále pouze hrající trenér," dodal.

A jak se plánuje ze svého úspěchu vykoupit, jak už to tak v českých kabinách bývá? „O víkendu donesu flašku. Zaplaťpámbů jsem těch gólů nedal více a skončil pouze na jedné," směje se a dodává: „Samozřejmě mi to ale nevadí a jsem hlavně rád za tři body."

Zlomená ruka

To, že má Saitz v této sezoně na svém kontě pouhých pět gólů, má ale svoje logické vysvětlení. „Minulý rok jsem oficiálně skončil kvůli tomu, že mám až doteď trochu zlomenou ruku. Jsem přece jen pracující člověk a když budu zraněný, tak nebudu moci dělat to, co mě živí. Hrál jsem až nyní poslední tři zápasy, ve kterých jsem klukům chtěl pomoct," vysvětluje.

„Dělám to ale s rozmyslem. Už od svých pěti let jsem naučený, že něco mohu dělat jen v rámci nějaké určité doby. A já už svůj konec pomalu začínám vidět. I teď hraji v podstatě se strachem. Ne, že bych hru kvůli tomu nějak flákal, ale stále mám v hlavě, že musím jít v pondělí do práce," pokračuje.

Špatná životní cesta

Zlomená ruka ale není jediná nepříjemná překážka, která hráči Červenky kdy vstoupila do cesty. „V dospívání, kdy už by to člověk měl mít v hlavě trochu uspořádané, jsem to já úplně uspořádané neměl. A vybral jsem si špatnou cestu. Nyní jsem se ale vrátil k tomu lepšímu životu a chci z toho mít radost," prozrazuje s jistou hořkostí v hlase.

„Nebudu konkrétní, ale víte, jak to je. Někdo spadne do závislosti na automatech, někdo do drog a někdo do alkoholu. U mě se jednalo o jednu z těchto tří variant. Dnes už je mi ale přes 30, je to za mnou, mám dvě děti a už vím, jak bych se měl chovat," dodává s s velkou dávkou naděje.

A jak dlouho by se tedy ještě chtěl svému oblíbenému sportu v životě ještě věnovat? „Chtěl bych hrát fotbal tak dlouho, jak to jen půjde. Nevím ale, co se bude dít. Od dvaceti let mám pravidelně záněty tlustého střeva. Co se týče ambicí, nechci jít ani nahoru, ani dolů. Prostě to už chci dohrát tam, kde jsem teď," uzavřel Lukáš Saitz.