Osm, sedm, šest. Fotbalisté Hodolan nemají problém svým soupeřům v olomouckém okresním přeboru nasázet takové množství branek a v právě probíhající sezoně to několikrát zopakovali. Ale není to tak, že by demolici řídil jeden kanonýr, který by se postaral o většinu branek a na kterého by Sigma spoléhala.