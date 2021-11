Poprvé v letošní sezoně se Radomírovi Duškovi povedlo nasázet čtyři branky v jednom duelu. Přitom před zápasem v Jívové měli v Babicích strach, aby k utkání nastoupili. „Přijeli jsme tam deset minut před začátkem, protože jsme se nemohli nějak sejít,“ prozradil dvaatřicetiletý fotbalista.

Jeho tým sice od 11. minuty prohrával 0:1. „Byl to těžký zápas na těžké terénu na horské půdě v Jívové,“ pokračoval Radomír Dušek v hodnocení.

A s postupem času to byl právě on, kdo se svými spoluhráči začal na hřišti řádit. Bleskově vyrovnal a následně zkompletoval hattrick, ke kterému přidal ještě branku navíc. „Na dva góly mi přihrál spoluhráč před prázdnou a dvakrát jsem vystřelil zpoza šestnáctky,“ přiblížil své góly.

A právě onen zmiňovaný špatný terén přispěl k tomu, že slavil čtyřikrát. „Dvě střely by asi brankář chytil, jenže míč při odskoku změnil směr a on už nezareagoval,“ potvrdil střelec, jehož silnou stránkou je výběr místa.

Utkání bylo navíc přesunuto z neděle na sobotu, a tak si svůj počin mohl náležitě vychutnat. „Získali jsme důležité tři body, které jsme potřebovali. Čtyři trefy jsou super a všechno jsme náležitě oslavili,“ usmíval se.

Babice díky výhře přezimují na devátém místě, ale mají stejný počet bodů jako sedmý Bouzov. Samotný Radomír Dušek může být s půl sezonou spokojen také po osobní stránce, protože síť rozvlnil hned sedmnáctkrát, což je polovina všech branek Babic.

„Je to trošku problém, o kterém jsme se bavili už minulý rok. Teď se ale chytil také Roman Mader, který vstřelil sedm branek. Ale v minulých letech to bylo hlavně na mně, takže to bylo složité. Ale já jsem na takovou porci branek už zvyklý. Dávám tak dvacet gólů pravidelně, takže to není žádná novinka,“ hodnotil Dušek.

V tabulce střelců mu patří druhé místo. Zaostává o jedinou trefu za štarnovským Markem Ondrejkou. „Určitě se o korunu krále střelců poperu, snad to covid zase nezastaví,“ říká odhodlaně.

A ke střílení gólů má ještě další speciální motivaci. „Všechny branky věnuji dědovi, který jezdil na každý zápas, dokud to šlo a vím, že by stále jezdil. Bohužel nedávno zemřel. Vždycky, když teď dám gól, tak si na něj vzpomenu a doufám, že tref bude hodně, aby měl co největší radost. Zápasy se mnou totiž prožíval, podporoval mě a pokaždé jsme se dlouho po nich bavili,“ dodal Radomír Dušek.