Fotbalisté Štěpánova vstoupili do sezony olomoucké III. třídy jako nováček. Nic to ale…

Hodně povedený zápas za sebou má tým Štěpánova v čele se střelcem Patrikem Hanusem. Ten ještě během prvního poločasu zkompletoval hattrick, když nejprve zakončil kombinační akci a následně situaci dva na dva prvním přesným zásahem. Poté vykoupal v souboji jeden na jednoho svého strážce, když si zasekl míč za patou, následně udělal kličku doprava a uklidil balón k tyči. Při třetím gólu pak obešel brankáře. Nebylo to ale vše, po změně stran ještě gólem do prázdné zakončil své představení na čtyřech brankách.

„Dělali celkem chyby v obraně, dostávali jsme se tam lehce. Ve druhém poločase už jsme vedli vyšším rozdílem a příliš jsme se dopředu nehrnuli,“ popisoval duel Patrik Hanus.

Tomu se podobný kousek povedl také tři zápasy zpět na půdě Velkého Újezdu. Pomáhá tak svému týmu k udržení se na předních příčkách, jelikož v sezoně zaznamenal už 33 branek. Za celou minulou přitom o soutěž níže zvládl 37 přesných zásahů.

„Trošku mezi soutěžemi skok bude. Ve trojce se snaží hrát fotbal tak šest celků, ve čtverce to bylo jen o dvou. Jsem s počtem gólů spokojený, protože jsem rád, že můžu týmu pomoci. Pro osobní pocit by ale bylo fajn, kdybych loňskou metu překonal,“ usmál se.

A radost může mít také z toho, že to ve Štěpánově nefunguje jako ve většině českých kabin, kam se za hattrick nosí lahvinky alkoholu či musí kanonýři platit do kasy. „My žádný pokutový řád nemáme,“ potvrdil.

Góly dává i přesto, že změnil post. Minulou sezonu a podzimní část té probíhající strávil na hrotu. Teď je z něj levé křídlo. „Svědčí mi to, mám více kontaktů s míčem, více se můžu dostat do hry a lépe se dostávám do šancí. Mám rád, když dostanu míč do rychlosti, to je moje velká zbraň. Vždycky jsem se také uměl dobře postavit, to útočník musí mít v sobě,“ popsal.

V minulé sezoně Štěpánov jasně opanoval IV. třídu a užil si postupové oslavy. Nyní je ve III. třídě prozatím na třetím místě s dvoubodovou ztrátou na druhého, ale o soutěž výš by rád i tentokrát.

„Oslavy byly super a náš úkol je postoupit. Nevím, jestli to půjde i z druhého místa, ale chceme pro to udělat všechno. Takže posbírat co nejvíce bodů a poskočit alespoň na to druhé místo,“ hlásí.

A celý mančaft k tomu má také smutnou, ale speciální motivaci. „Měli jsme minulý rok trenéra Leoše Fryblíka, který zemřel. Jeho cílem bylo postoupit se Štěpánovem do okresu, tak se to snažíme pro něj vykopat. Stejně tak zesnul náš bývalý spoluhráč a jeho syn David Fryblík, takže bychom případný postup chtěli věnovat jim. Motivuje nás to do dalších zápasů,“ sdělil.

Výš než do okresního přeboru ale Štěpánov prozatím nemyslí, ač v minulosti hrál také krajské soutěže. „Na ty zatím ještě pomýšlet nemůžeme. Tým je postavený na okres a tuhle soutěž by si Štěpánov zasloužil,“ myslí si Hanus.

A jestli u toho bude i on, to je otázka. „Měl jsem nějaké nabídky, ale říkal jsem, že dohraji sezonu a pak se rozhodnu,“ uzavřel dvacetiletý Patrik Hanus.