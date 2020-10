A vyplatilo se. Večeřa nasázel v jedenácti duelech sedmnáct branek a opět vévodí všem kanonýrům. Společně s bratrem Jaroslavem, který hru řídí z branky drží na nejvyšších příčkách i Červenku.

„Každý ví, co ti dva zvládají. Je to velká věc, že se nám je podařilo sem dostat. Oni svoji úlohu plní. Jarda chytil, jestli se nepletu, tři penalty po sobě a Michal potvrzuje, že je střelec,“ prozradil úvodem předseda Martin Hönig, který nemá strach, že by o svůj největší klenot přišel: „Když jsem s ním mluvil, tak říkal, že je tady spokojený. Ale pokud přijde nabídka z vyšší soutěže a hráč projeví zájem, tak máme filozofii, že jim nebudeme bránit v postupu v kariéře.“

Červenka vstoupila do ročníku ve velkém stylu. V úvodním kole skolila před zraky 350 diváků silné Hodolany. A i v následujících duelech dominovala. Po čtyřech kolech měla na svém kontě plný počet bodů a skóre 21:6.

Jenže potom si musela přehodit pořadatelství derby se Střelicemi, na které nečekaně nestačila a prohrála 1:2.

„Kvůli obecní akci jsme museli hrát u nich. Zápas s nimi je vždycky takový bonus navíc a přeju jim to vítězství, protože nás málokdy porazí a doufejme, že už se to víckrát nestane,“ popíchl rivala Hönig.

A od následujícího duelu však začaly problémy s kádrem.

Nejprve byl v zápise Červenky v Horce zapsán hráč Marek Pavelka, který už mezitím odešel do Úsova, což ale, jak se nakonec ukázalo, byla pouze administrativní chyba.

K nováčkovi v deseti

Především ale začalo jezdit na utkání maximálně dvanáct fotbalistů.

„Všichni víme, jaká je situace a máme v týmu kluky, kteří jsou vojáci, takže museli častěji do práce nebo zaskakovat za kolegy a podobně. Těžko s tím něco uděláme, když voják dostane rozkaz. Jinak ale máme v kádru sedmnáct lidí, takže nebýt tato situace, bylo by nás dost,“ hodnotil předseda.

Ale parta kolem bratrů Večeřových se s tím popasovala dobře. Ztratila jen bod v Přáslavicích a potom až v předposledním odehraném kole nečekaně prohrála 2:4 na půdě nováčka Hluboček B, které mají s devětačtyřiceti brankami jasně nejhorší defenzivu okresu. Tam ale dorazila výprava z Červenky dokonce pouze v deseti lidech.

Přesto může Červenka se šestadvaceti body pomýšlet na postup.

„Na začátku sezony chodíme za hráči a dáváme jim vize, které jsou. Cíl nebyl přímo postup, ale hrát na špici a vyhrávat doma, abychom potěšili fanoušky, kterých chodí na Července hodně,“ pokračoval člen vedení.

Jeho svěřenci jsou v tabulce druzí pouze o skóre za vedoucími Hodolany. „Jako oddíl jsme spokojeni s výsledkem, kterého jsme docílili,“ dodal.

Náskok stejného tandemu Hodolany - Červenka na ostatní pronásledovatele letos ale není ani zdaleka takový jako v minulé sezoně.

„Zádrhel bych viděl v tom, že podzim není dohraný a vyselektovalo by se to teď na závěr, protože hrajeme ti silní mezi sebou. Pokud by se dohrál celý podzim, tak by tam rozdíly byly znovu vidět, což dokazují Hodolany, které na začátku ztrácely body a teď jsou na čele,“ komentoval Hönig.

I když si postup explicitně Červenka za cíl nedala, tak pokud se to povede, tak by do toho pravděpodobně šla: „Hráčům bylo řečeno, že pokud si to uhrají a budou to chtít hrát, tak jako výbor jim bránit nebudeme, protože klub je zabezpečený.“

A nebojí se ani toho, že by se opakovala situace z ročníku 2016/2017, kdy klub slavil posun do I.B třídy, ale hned následně přišel pád zpět.

„K fotbalu ty sestupy i postupy patří. Nebráníme se tomu. Hrajeme tak, aby si to kluci zasloužili a zkusí si to. A když spadnou, tak spadnou,“ uzavřel.