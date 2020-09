V zápise o utkání, které Červenka v Horce vyhrála 2:0, se podle všeho nedopatřením objevil s číslem 6 Marek Pavelka, který ovšem v pátek před zápasem přestoupil do Úsova, za který také o víkendu odehrál zápas.

Pokud by nastoupil za Červenku, nebo případně pod Pavelkovým jménem v jejím dresu hrál někdo jiný tzv. "na černo", šlo by pochopitelně o porušení řádů.

„Jednalo by se o neoprávněné nastoupení do utkání a za to je kontumace plus další tresty. Pokud se jen jeho jméno objevilo v zápise omylem, na což to zatím vypadá, dostala by pravděpodobně Červenka finanční pokutu. Nicméně nechci předjímat rozhodnutí odborné komise, protože jde o živý případ“ vysvětlil sekretář OFS Olomouc Lukáš Bartoň, který potvrdil, že sportovně technická komise po upozornění zahájila prošetřování případu.

Rozhodnutí by mělo padnout příští týden.

Červenka vede po šesti kolech tabulku s patnácti body za pět výher. Stejnou bilancí se pyšní také druhý Újezd a třetí Střelice. Nyní čtvrtá Horka má o bod méně, protože jedno z pěti vítězství dosáhla až na penalty.