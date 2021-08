„Dlouho se mi něco podobného nepovedlo. Ale úplně poprvé to taky nebylo. V mužích jsem se vyrovnal. Asi před třemi roky jsem dal taky pět gólů céčku Šternberka, kdy jsme hráli ještě IV. třídu,“ vykládal s úsměvem šestadvacetiletý fotbalista. „Nepoštěstí se to v každém zápase. Ale hraju na ofenzivní pozici, buď v záloze nebo v útoku. Tak se ty góly trochu čekají,“ culil se „kanonýr víkendu“.

Civilním povoláním technik potrubní pošty v nemocnici „doručoval gólové balíčky“ expresním tempem. Už o poločase měl na kontě hattrick. Po pauze udělal další dva zářezy.

„Bylo to obvykle po brejkových situacích, kdy mě někdo ze spoluhráčů poslal za obranu. Jeden gól byl střelou z dálky. Musím klukům poděkovat, že mě dostávali do takových pozic,“ nezapomněl na tým.

Sám cítil, že jeho úctyhodná bilance mohla být ještě lepší. „Mohl jsem určitě přidat i víc. Jsem ale rád, že se trefili i kluci, kteří dali své první góly za muže, Tomáš Jahn a Jan Střída,“ pousmál se. „Hned po zápase jsme to oslavili, kluci už nějaké flašky za první góly odevzdali. Já ještě něco přinesu. S tím se počítá,“ doplnil odchovanec Těšetic.

„Prošel jsem všemi kategoriemi až do mužů. Zhruba v patnácti letech jsem mohl jít do Holice, ale nakonec to nedopadlo, nezvládal bych to nejspíš se školou. Jsem ale těšetický rodák, s klukama jsme pohromadě dlouho, máme dobrou partu a to je rozhodující,“ prohlásil.

V posledních dvou letech se v Těšeticích plácali na konci tabulky. „Poslední dva roky nás zachránil covid od sestupu,“ prohlásil Zbrož na rovinu. „Byli jsme v podobné situaci jako náš soupeř z Dlouhé Loučky dnes. Měli opravdu hodně starších hráčů, druhý poločas dohrávali v deseti. Chtěl bych jim vyjádřit respekt, že to tak dohráli,“ ocenil navzdory desetigólovému debaklu i snahu soupeře. „Šli jsme do utkání s vědomím, že soupeř dva zápasy prohrál, ale v naší soutěži může hrát každý s každým a hodně záleží, jak se komu podaří sejít. Že bychom vyhráli o deset gólů, to nás určitě napadlo,“ řekl Zbrož.

V Těšeticích už se podařilo těžkosti se složením mužstva, které jsou po covidu aktuální na mnoha místech, překonat. „Chyběla nám střední generace. Teď už se to podařilo trochu stabilizovat. Dva kluci se k nám do vesnice přistěhovali a dobře zapadli. Takže jsme relativně v klidu. Zatím je nás dost, ale vždycky záleží na tom, jak se sejdeme. Příští zápas to může být zase jinak,“ popisuje Zbrož realitu fotbalu v nejnižších patrech fotbalové pyramidy.

I proto si neklade se spoluhráči příliš vysoké cíle. „Doufám, že se nám tentokrát boj o záchranu vyhne. Pokud bychom byli uprostřed tabulky, tak budeme spokojení,“ uzavřel.

Pokud bude mít dál stejný střelecký apetit, jistě se to podaří.