Přezdívku novosadský Buffon si pětatřicátník Zbořil hýčká. Bavila jeho i fanoušky, kterým rád předvádí nejrůznější kousky, aby jak sám říká, byl zápas taky trochu šou. V posledních letech už se ale do branky v divizním mužstvu tolik nedostal. Po krátkém hostování v Kozlovicích ještě věřil v novou šanci, ale nakonec to z mnoha důvodů dopadlo jeho odchodem.

A tak chtěl s fotbalem seknout. „Jenže pak jsem nad tím přemýšlel a rozleželo se mi to v hlavě. Konec jsem zvažoval hlavně kvůli práci a kvůli synovi. Fotbalem jsem ale pořád i v tomto věku trochu posedlý,“ usmívá se. „Hodolany byla pro mě na konci jasná volba. Po žákovském věku v Sigmě to byl můj první klub. už před pár roky jsme se bavili s předsedou Martinem Čechovský, že bych to tady mohl jednou i uzavřít,“ vykládá.

A když viděl, že zmiňovaná italská legenda Buffon se po letech vrací z Juventusu do Parmy. Měl jasno. „Když jsem viděl, že se vrací on, tak jsem si řekl, že musím taky,“ směje se.

V Hodolanech se fotbalem žije. Klub povstal po letech nečinnosti takřka z popela a na okresní přebor má nevídané návštěvy v řádu několika stovek diváků. Nejvěrnější jezdí i ven a nešetří na šálách, vlajkách, občas i pyrotechnice. „Je tady suprová parta. Alík (Tomáš Alka), Rosťa Nestrojil, Pavel Mráček, který byl se mnou ještě ve Znojmě ve třetí lize. Kluky znám prakticky všechny. Od fanoušků přes vedení klubu je to v Hodolanech perfektní. Dělají to tady zkrátka dobře,“ říká Zbořil.

A věří, že na závěr kariéry by mohl oslavit ještě jeden postup. „Uhrát I. B třídu by bylo super. Mužstvo je perfektně poskládané. Na to, že se moc netrénuje, protože na této úrovni má každý prioritu v práci, tak má i velmi dobrou kvalitu,“ soudí Zbořil.

V přípravě si odnesl zážitek z duelu proti Kožušanům s někdejším reprezentantem Davidem Rozehnalem v sestavě. „Pěkný zápas. Zachytali jsme si proti sobě s Martinem Blahou. Hrál i David Rozehnal, což je pořád pan fotbalista. Už před zápasem nám hlásil, že jsou pro nás připravené klobásky. Prohráli jsme 1:0, ale pak nás hezky pohostili,“ culí se při další z mnoha historek.

V prvním mistráku nové sezony sice dostal od Střelic tři góly, ale radovat se mohl i tak z vysoké výhry 8:3. Teď se těší na první domácí duel proti Pňovicím, který se hraje v neděli od 17 hodin.

Co předvede hodolanským fanouškům?