V mládežnických kategoriích platil za velký ofenzivní talent. Góly střílel dokonce v dresu Slavie Praha, jenže jej brzdila zranění. Přesto se několikrát zapsal mezi střelce také v MSFL v dresu Uničova.

A zatímco některé fotbalisty dovede zranění ke konci kariéry, on pouze změnil post. Z útočníka, který góly střílel, se přesunul do role brankáře, jenž jim zabraňuje.

„Děda byl gólman, takže jsem od malička chtěl chytat, ale neměl jsem na to výšku. Potom přišly problémy s koleny a rozhodl jsem se, že skončím. Jenže kamarád mi řekl, že v Třeštině hledají brankáře, tak jsem to šel zkusit,“ objasnil Jaroslav Večeřa.

„Jeden zápas jsem chytal už v dorostu, kdy brankář dostal červenou a druhý se hned zranil. Zkušenosti z brány mám také z malé kopané či futsalu. Baví mě to a hlavně jsem chtěl u fotbalu zůstat, protože jej hraji celý život. A i když mám rodinu, tak nevím, co bych bez něj dělal,“ dodal.

Přes Příkazy se přesunul na Červenku. Jako gólman už nastupuje čtyři roky a vždycky to nemusí být jen o tom, že míče chytá, což jednatřicetiletý Večeřa potvrdil v sobotním duelu okresního přeboru Červenky na půdě Šumvaldu, kde jej nezastavilo ani vracející se zranění.

„Kolena mám fakt špatná. Zase tam je nějaký problém a už osm zápasů chytám přes bolest. Vždycky jdu v týdnu vytáhnout vodu, abych mohl o víkendu do brány,“ prozradil.

V Šumvaldě v 91. minutě Červenka ještě prohrávala 2:3. A tak zamířil Jaroslav Večeřa do vápna soupeře při standardní situaci a dokázal vyrovnat na 3:3.

„Měli jsme roh a šel jsem dopředu. Trošku mě překvapilo, že kluci rozehráli ještě, když jsem byl na půl cesty. Ale nebylo, na co čekat, tak jsem pokračoval. Klabe (Radek Klabačka, pozn. red.) vystřelil, gólman míč vyrazil k Marovi Pavelkovi, který jej vrátil před bránu a já jsem dal hlavou gól,“ popisoval branku Jaroslav Večeřa.

A jak sám přiznal, byl to speciální moment a jeho první trefa v roli brankáře. „Využil jsem zkušenosti z dob, kdy jsem hrál útočníka, protože jsem věděl, kam ty balony chodí, takže jsem věděl, kam se postavit. Byl to jiný gól, než když jsem hrál v poli. Byly tam emoce. Vypustil jsem to ze sebe a zařval jsem si,“ usmíval se.

„Trošku mě ale mrzí, že jsem se trefil zrovna proti Marovi Havlíčkovi, který mi radí, jak mám chytat,“ dodal na adresu překonaného gólmana.

Nakonec ale tento zápas Červenka do vítězného konce nedovedla, protože na penalty prohrála 3:1. „Měl jsem přijít na řadu jako exekutor v páté nebo šesté sérii, záleží, jak by se rozstřel vyvíjel, ale už se na mě nedostalo,“ přiblížil Večeřa.

I proto skončila Červenka překvapivě až na 7. místě olomouckého okresního přeboru. „Je to velké zklamání. Mysleli jsme, že se budeme s Hodolany přetahovat o 1. místo, ale nějak nám to nevyšlo a musíme počkat na další sezonu,“ uzavřel Večeřa.