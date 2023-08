„S kluky z práce jsme se domluvili, že bychom chtěli jít hrát někam ze srandy spolu, hlavně se zasmát a dát si pivko a klobásu. Rozhodli jsme se pro Královou z důvodů známých, kteří tam fotbal vedou,“ popisoval, jak se rodil jeho přesun.

Přitom hrál divizi a je mu teprve dvacet let. Jenže přednost dostala jiná kariéra - ta rozhodcovská. „Byl to hlavní důvod mého přestupu. Chci se věnovat co nejvíce pískání. Když jsem začínal v patnácti, tak se dalo věnovat naplno i hraní na nějaké slušné úrovni. Ale pokut to chcete v pískání dotáhnout vysoko, tak se musíte rozhodnout. Fotbal ale hraji od pěti let, takže není lehké končit úplně, proto jsem zvolil tým z nejnižší soutěže,“ pokračoval Jiří Bažant.

Hráčské ambice tak šly stranou. „Nejsou už žádné. Chci se dostat co nejrychleji co nejvýše v pískání, které mě velmi baví. Je přede mnou dlouhá cesta a uvidíme, kam budu schopný se posunou,“ říká borec, který je nyní na seznam rozhodčích pro Krajský fotbalový svaz Olomouc.

Přitom v Králové nemusí hrát pořád jen nejnižší IV. třídu. V minulosti klub působil dokonce v divizi a i teď to vypadá, že by mohl jít výš.

„Je jen na nás, jak vysoko se dokážeme dostat. Máme na tuto soutěž kvalitní hráče a každou sezonu bychom chtěli tým posílit. Nějaké budoucí posily už řešíme. Je to ještě dlouhá cesta, ale nebojím se říct, že bychom se chtěli do pěti let dostat do I. B třídy,“ hlásí Bažant.

V úvodním zápase se ukázalo, že Králová velice pravděpodobně neskončí na předposledním místě tabulky, jako tomu bylo v minulém ročníku. Do nové sezony totiž vstoupila vysokou výhrou 9:1 v Moravské Huzové a Jiří Bažant se pod ni podepsal třemi trefami.

„Góly nebyly nic složitého, první byl po centru, kdy mi stačilo uklidit míč do odkryté brány. Další dva padly po průnikové přihrávce mezi obránce a já jsem šel sám na gólmana,“ přiblížil.

Hattrick je příjemná záležitost, ale také za něj bude muset něco přispět do týmové kasy. „Kluci si dělali srandu, že to bude drahé, takže určitě budu muset dát nějaké finance,“ usmál se Jiří Bažant na závěr.