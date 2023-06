Analýza Deníku: Kolik týmů sestupuje a kdo je ještě namočený?

OFS Olomouc

V OFS Olomouc můžou nastat již jen dvě varianty. V případě udržení se Moravského Berouna v I. B třídě nesestoupí do OFS Olomouc žádný tým, tím pádem by sestupovalo i v okresních soutěžích méně týmů. Může se ještě stát, že Moravský Beroun sestoupí, čímž by se počet sestupujících o jeden tým zvýšil.

Okresní přebor

Sestupy v OFS Olomouc mají ve svých rukou HFK Olomouc a Moravský Beroun. Právě na tom, zda sestoupí HFK Olomouc z divize závisí, kolik týmů bude sestupovat z I. B, kde se pád o soutěž níž může dotknout právě Moravského Berouna. Není ovšem dáno, že pokud sestoupí HFK, automaticky sestoupí Moravský Beroun. Ten se může i v této situaci udržet. Pokud se udrží, bude z okresního přeboru i III. třídy padat jeden tým. Pokud ne, budou to týmy dva. V okresním přeboru zbývá odehrát tři zápasy.

Počet sestupujících týmů z I. B třídy do OFS Olomouc: 0

Postup do I. B: 1 tým - Pňovice (68), Příkazy (64), Lužice (62), Horka nad Moravou (61)

Sestup do III. třídy: 1 tým - Újezd (18), Nová Hradečná (23), Střelice (25)

Počet sestupujících týmů z I. B třídy do OFS Olomouc: 1

Postup do I. B: 1 tým - Pňovice (68), Příkazy (64), Lužice (62), Horka nad Moravou (61)

Sestup do III. třídy: 2 týmy - V tomto případě by byl Újezd (18) jistým sestupujícím. Ve hře by pak byly: Nová Hradečná (23), Střelice (25), Štarnov (28), Hlubočky B (28) a Šumvald (31).

III. třída

Počet sestupujících týmů z I. B třídy do OFS Olomouc: 0

Postup do II. třídy: 2 týmy - Jistý postup mají Odrlice. Ve hře o 2. místo jsou: Štěpánov (61), Drahanovice (59) a Dlouhý Loučka (54).

Sestup do IV. třídy: 1 tým - Ve hře jsou: Jívová (12), Hraničné Petrovice (14).

Počet sestupujících týmů z I. B třídy do OFS Olomouc: 1

Postup do II. třídy: 2 týmy - Jistý postup mají Odrlice. Ve hře o 2. místo jsou: Štěpánov (61), Drahanovice (59) a Dlouhý Loučka (54).

Sestup do IV. třídy: 2 týmy - V tomto případě by byly Jívová i Hraničné Petrovice jistými sestupujícími.

IV. třída

Do III. třídy postupují 2 týmy - Ve hře jsou: Mladějovice (45), Huzová (42), Drahlov (39), Střeň (39), Hodolany B (37) a teoreticky i Lutín B (33).

OFS Prostějov

Z I. B tříd sestupuje do OFS Prostějov pouze tým Smržic a žádný další celek z Prostějovska již sestoupit nemůže. Dvě kola před koncem je tedy jasně dán počet sestupujících v okresních soutěžích.

II. třída

Postup do I. B: 1 tým - Vícov (60) nebo Olšany (55)

Sestup do III. třídy: 2 týmy - již jistý sestupující Výšovice a jeden z dvojice Přemyslovice (21) nebo Plumlov B (24)

III. třída, skupina A

Postup do II. třídy: 1 tým - Čechovice B (52) nebo Tištín (46)

III. třída, skupina B

Postup do II. třídy: 1 tým - již jistý vítěz Konice B

OFS Přerov

Již nyní je jisté, že do OFS Přerov sestupuje z I. B tříd jistě jeden tým (Pavlovice u Přerova). Z předposledního místa navíc může sestoupit ještě jeden z dvojice Újezdec, Domaželice. Nastat tak můžou dvě varianty.

Okresní přebor

Z I. B sestoupí do OFS Přerov 1 tým = z OP bude sestupovat 1 tým - již jistý sestupující Soběchleby.

Z I. B sestoupí do OFS Přerov 2 týmy = z OP budou sestupovat 2 týmy - již jistý sestupující Soběchleby a ve hře dvě kola před koncem zůstává ještě více než polovina týmů: Lipník nad Bečvou B (27) Bochoř (28), Vlkoš (29), Říkovice (31), Čekyně (31), Brodek u Přerova B (31), Radslavice (32), Lověšice (32).

V obou případech postupuje do I. B třídy 1 tým - již jistý vítěz Troubky

Okresní soutěž

Do okresního přeboru postupuje 1 tým - již jistý vítěz Kozlovice B

OFS Šumperk

Z I. B třídy sestoupí jistě minimálně 1 tým z okresu Šumperk. Ve skupině C navíc můžou sestoupit z předposledního místa také Vikýřovice a ze skupiny B Zvole. Nastat tak může několik variant.

„Je to u nás navíc komplikované, jestli se přihlásí do soutěží béčka Zábřehu a Šumperku. Variant je tolik, že si počkáme na přihlášky do soutěží, pro které máme termín do 19. června. Potom budeme chytřejší,“ řekl sekretář OFS Šumperk Radim Netopil.

Okresní přebor

Vítězem se okresního přeboru se stal Juventus Mohelnice, ale podle informací Deníku postup odmítne. Neměla by mít zájem ani druhá Leština. O soutěž výš by tak měl postoupit třetí v pořadí Nový Malín. Vše se ale může ještě do podání přihlášek změnit.

Z I. B sestoupí do OFS Šumperk 1 tým

Z OP sestoupí 2 týmy a do I. B třídy postoupí 1 tým - Již jistý sestupující Palonín a ve hře zůstávají: Dubicko (25), Rapotín B (29), Staré Město (30), Úsov (31) a Loštice B (31)

Z I. B sestoupí do OFS Šumperk 2 týmy

Z OP sestoupí 3 týmy a do I. B třídy postoupí 1 tým - Již jistý sestupující Palonín a ve hře zůstávají: Dubicko (25), Rapotín B (29), Staré Město (30), Úsov (31) a Loštice B (31), Jestřebí (33), Zábřeh B (33)

Z I. B sestoupí do OFS Šumperk 2 týmy

Z OP sestoupí 2 týmy a do I. B třídy postoupí 2 týmy (podle informací Deníku nejméně pravděpodobná varianta, jelikož zájem o postup do I. B třídy projevil jen jeden tým).

Z I. B sestoupí do OFS Šumperk 3 týmy

Z OP sestoupí 4 týmy a do I. B třídy postoupí 1 tým - Již jistý sestupující Palonín a ve hře zůstávají: Dubicko (25), Rapotín B (29), Staré Město (30), Úsov (31) a Loštice B (31), Jestřebí (33), Zábřeh B (33)

III. třída, skupina A

Postupuje 1 tým - již jistý vítěz Postřelmov B

III. třída, skupina B

Postupuje 1 tým - Již jistý vítěz Mohelnice B

OFS Jeseník

Z I. B třídy jsou v ohrožení sestupu pouze Zlaté Hory. Z okresního přeboru však není kam sestupovat. Postupuje již jistý vítěz Javorník.

* Týmy na postupových pozicích můžou postup odmítnout.