Počet sestupujících týmů z okresu Olomouc z I. B tříd ovlivní počet sestupujících z olomouckého okresního přeboru do III. třídy.

Jejich počet může být momentálně 0-3 týmy - všechny ze skupiny B (ve hře jsou Moravský Beroun, Haňovice, Lutín, Lužice). V případ, že nesestoupí žádný, bude sestupovat do III. třídy 1 tým. V případě jednoho to budou týmy dva, v případě dvou půjdou do III. třídy tři a v nejhorším případě, kdy sestoupí z I. B tříd tři, spadnou z okresu čtyři.

Jistým sestupujícím tak je Štarnov (7). Hodně namočený je také Šumvald (19). Jistotu nemají ani Bohuňovice B (23), Střelice (26), Hlubočky B (27 - sehrají už jen tři zápasy). Teoreticky by mohly sestoupit ještě Červenka nebo Blatec (oba 37)

III. třída

Do okresního přeboru postupují dva nejlepší týmy. Čtyři kola před koncem si to již zajistil Újezd u Uničova (59). Blízko je pak Velký Újezd (56). Ten může ohrozit už pouze Mladeč (45).

Počet sestupujících opět ovlivní to, kolik týmů sestoupí z okresního přeboru. Jeden sestupující z OP = 1 sestupující z III. třídy. A takhle to jde dál 2 z OP = 2 ze III. třídy, 3 = 3 a 4= 4.

Jistotu má beznadějně poslední Libavá (3). O další místa si to rozdají Huzová (20), Slatinice B (20 + zápas k dobru), Babice (21), Hraničné Petrovice (24). Jistotu nemají ani Nemilany (27), Mladějovice (28), Příkazy B (31).

IV. třída

Jistým vítězem IV. třídy je Králová (61). O druhé postupové místo si to čtyři kola před koncem rozdají Nová Hradečná-Troubelice B (47), Sigma Hodolany B (45). Teoretickou šanci mají ještě Střeň (39), Náklo a Hnojice (oba 36).

OFS Prostějov

II. třída

Do I. B třídy postupuje vítěz II. třídy. Tří kola před koncem je jasné, že to bude jeden z dvojice Kostelec na Hané B (60) a Nezamyslice (57).

Počet sestupujících z okresu Prostějov z I. B tříd určí počet sestupujících z II. třídy. Ze skupiny A můžou sestoupit Vrchoslavice a Mostkovice. Ve skupině B jsou ve hře Vícov, Olšany u Prostějova a Haná Prostějov.

V případě žádného sestupujícího z I. B sestupuje z II. třídy 1 tým, v případě 1 to budou 2, v případě 2 to budou 3, v případě 3 to budou 4, v případě 4 to bude 5 a v nejhorším případě pěti sestupujících z I. B tříd půjde do III. třídy až 6 týmů (V tomto případě se však jedná o hodně teoretickou variantu).

Poslední jsou momentálně Otaslavice B (11 bodů). Dále pak Dobromilice (20), Čechovice B (23), Brodek u Konice, Plumlov B, Němčice na Hané, Kralice na Hané B (všichni 25). Jistotu by pak v nejhorším případě neměly ani Smržice (32) a Určice B (35).

Zdroj: Michal Muzikant

III. třídy

Ze dvou skupin třetích tříd postupují vždy vítězové. Ve skupině A je dlouho rozhodnuto o vítězi z Výšovic. Dvě kola před koncem je tomu nejblíže ve skupině B Hvozd (44), ale ohrozit jej ještě můžou Kladky (39) a Luká (39).

OFS Přerov

Okresní přebor

Do I. B třídy postupuje vítěz a tím je již jistě béčko Kozlovic.

Počet sestupujících z okresu Přerov z I. B tříd určí počet sestupujících z přerovského okresního přeboru. Momentálně můžou sestoupit z I. B tříd 0-3 týmy z Přerovska, přičemž Újezdec už je téměř jistý. Dále jsou ve hře Troubky, Domaželice, Hustopeče nad Bečvou a Tovačov.

V případě sestupu žádného nebo jednoho z I. B, bude sestupovat do okresní soutěže jeden tým (sníží se počet postupujících z okresní soutěže). V případě sestupu dvou přerovských týmu z I. B půjdou do okresní soutěže 2 týmy a v případě tří to budou tři.

Tři kola před koncem je poslední Bochoř (11). Dále nemají jistotu Čekyně (15 + sehraje už jen 2 zápasy), Pavlovice u Přerova (21) a Lipník nad Bečvou B (22).

Okresní soutěž

V případě sestupu žádného týmu z Přerovska z I. B třídy postupují do okresního přeboru dva týmy. Pokud bude nějaký sestupující, postupuje pouze jeden tým.

Dvě kola před koncem je první Dukla Hranice (40) a druhá je Stará Ves (34).

OFS Šumperk

Okresní přebor

V případě žádného sestupujícího týmu z okresu Šumperk z I. B (což je jen teoretické) sestupuje z OP 1 tým. V případě 1 to budou 2, v případě 2 to budou buď 3 a 1 postupující do I. B, nebo 2 sestupující do III. třídy a 2 postupující do I. B třídy. V případě 3 sestupujících z I. B třídy, budou sestupovat do III. tříd 4 týmy z OP.

Ve hře o sestup z I. B jsou Oskava, Velké Losiny B a Zvole.

Tři kola před koncem je nejblíže postupu béčko Šumperku (53). Z druhého místa jej případně může doplnit Staré Město (46), Postřelmov B (44), Mohelnice B (39 + utkání k dobru), a teoretickou šanci mají ještě Bratrušov a Jindřichov (38).

Sestupu je nejblíže Úsov (21). Další v pořadí jsou Jestřebí (23), Petrov-Sobotín (23) a jistotu nemají ani Loštice B (29), Písařov (29) a Vikýřovice (34).

III. třídy

Z každé skupiny III. tříd postupují vítězové. Ve skupině A jsou dvě kola před koncem ve hře Rapotín B (45) a Hanušovice (43). Ve skupině B si to rozdají Dubicko a Olešnice B (oba 35)

OFS Jeseník

Okresní přebor

Do I. B třídy postupuje vítěz. Bod k tomu stačí Jeseníku B (54), ve hře jsou ještě Supíkovice (45)