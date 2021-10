Nejprve fakta. Ta jsou následující: Petr Šafařík už není šéfem fotbalové disciplinárky v olomouckém okrese. Z funkce jej oficiálně odvolal výkonný výbor na svém zasedání 20. září. Řízením komise pověřil dosavadního místopředsedu Karla Kulatého. Svou funkci opustil i předseda komise rozhodčích Svatopluk Vláčil, jehož místo zaujal Ladislav Rosskohl.

„Ano, výkonný výbor OFS sáhl ke změnám v čele disciplinární komise a komise rozhodčích,“ potvrdil na dotaz předseda OFS Olomouc Jakub Beneš.

Jaké důvody k tomu výkonný výbor vedly? „Důvodem byly rozdílné pohledy na to, jakým způsobem by měli naši čelní představitelé vystupovat v rámci soutěží řízených FAČR. Měli by být vzorem. Vůle výkonného výboru byla v této otázce jednoznačná a v souladu s hodnotami, které jsme deklarovali v rámci jarních voleb,“ sdělil oficiálně Beneš s tím, že dále nechce celou situaci rozpitvávat.

Problém začal v krajských soutěžích

Problém, který vše odstartoval, se měl odehrát na jednom ze zápasů krajských soutěžích. Fotbalovým zákulisím se šířily nejrůznější zvěsti, které se týkaly především Petra Šafaříka, jenž vedle funkce předsedy disciplinárky v okrese působil také jako rozhodčí právě v kraji. Podle jedné verze měl Šafařík dorazit na zápas v podnapilém stavu. Další hovořila o úplatku. Třetí o kombinaci obojího a dlouhodobě problematickém chování.

„Nevím, kde se tyto pomluvy berou. Obojí odmítám. Po koroně jsem pískal snad tři kola. Navíc nešlo nikde o nějaký zásadní zápas, že by měl někdo důvod někoho uplácet. Je to celé blbost. Na jaře se takové spekulace objevují pravidelně, ale devadesátky jsou už dávno pryč,“ řekl Šafařík, který se ohradil i proti obvinění, že dorazil na utkání pod vlivem alkoholu. „Ze zdravotních důvodů alkohol teď nesmím vůbec pít,“ tvrdí.

„Přesný důvod mého konce ve funkci mi sdělen nebyl. Padla nějaká obvinění, ale bez důkazů. Já to vylučuji. Cítil jsem, že jsem ztratil důvěru, proto jsem podal rezignaci,“ řekl k celé věci Vláčil. „Fotbal na okrese tímto pro mě skončil. Mnoho věcí jsem pochopil a fandím vedení, aby pracovalo ve prospěch okresu,“ dodal.

Politický boj?

Ve fotbale končí podle vlastních slov i Šafařík. Původně byl z krajských soutěží přeřazen do okresu, ale působit nebude nakonec ani tam. „Naštvalo mě to. A hodně. Proto jsem si řekl, že raději skončím úplně a ve všech funkcích,“ uvedl Šafařík.

Za svým koncem vidí politický boj. „Já jsem v něm zkrátka prohrál. Jako člen krajské disciplinárky jsem měl výhrady k předsedovi panu Čížkovi. Možná kvůli tomu jsem se někomu znelíbil,“ uvažuje. „I proto jsem už s předstihem Jakubu Benešovi nabízel rezignaci na šéfa disciplinárky,“ prohlásil Šafařík.

To ovšem předseda OFS Beneš nepotvrdil. Oba muži sice rezignace podali, nikoliv však s předstihem a výkonný výbor hlasoval z formálního hlediska skutečně o jejich odvolání.