První dva góly dostali černo-bílí už v jedenácté a třinácté minutě a do konce první půle se z šoku nevzpamatovali. Ani po změně stran to nebylo o moc lepší. Jen chvíli po přestávce pak mohl snížit na rozdíl jediné branky David Dočkal, neproměnil však penaltu a z protiútoku přidali hosté třetí přesný zásah. Ten čtvrtý už pak přišel záhy.

„O poločase jsme si řekli, že na ně vlétneme. Bohužel se ale nepodařilo ani to a pak už to dopadlo, jak to dopadlo. Nemyslím si ale, že by to bylo o nedostatku motivace. Spíš jsme Zvoli tak trochu podcenili a mysleli si, že to půjde samo. Tak to ale samozřejmě nefunguje," dodal ještě.

Myšlenky na nepříjemný nezdar ale nyní musí stranou. Už v neděli totiž hodolanské fotbalisty čeká další zápas. A ten nebude jen tak ledajaký. Zajíždět totiž budou na horkou půdu Kožušan, se kterými si to rozdají o první, v případě ztráty Slatinic i o možné první místo.

S týmem, kterému velí bývalý reprezentant David Rozehnal s bývalým gólmanem a nyní ostrostřelcem Zdeňkem Zlámalem a jehož bránu stráží bývalý Sigmák Martin Blaha, se střetnou od 17 hodin.

„Chceme posledních pět zápasů dohrát důstojně a když se zadaří, skončit i první. Pokud se to ale nepodaří a skončíme do třetího místa, tak to na nováčka bude také dost dobré. Nikdo v klubu nás vyloženě nahoru netlačí," říká.

„Bude to pro oba týmy celkem těžké. I Kožušany totiž v minulém zápase nečekaně prohrály v Mostkovicích. Já hlavně doufám, že tentokrát uchopíme ten zápas za správný konec. Jdeme si to hlavně užít," doplnil.

V Kožušanech se tak mohou nejspíš těšit na pořádnou atmosféru. Početná skupina hodolanských fans si toto skoro derby jistě nenechá ujít a přijede svůj tým v tomto poměně výhodném termínu podpořit. „Věřím, že naši fanoušci přijedou v hojném počtu a poženou nás za vítězstvím. Přesně tak, jako to dělají vždycky," uzavřel už optimisticky naladěný Pavel Mráček.

Zdroj: Deník/David Kubatík