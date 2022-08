V základní sestavě tehdy nastupovalo spoustu mladých hráčů, kteří věkem spadají ještě do dorostenecké kategorie. K jednomu duelu v Brodku u Přerova pak tým vinou nedostatku hráčů vůbec neodcestoval.

I kvůli tomu nepřicházel nový kouč Zdeněk Pospíšil s úplně čistou hlavou. „Šel jsem sem s obrovským strachem. Co jsem všechno slyšel… Byly to pravdy, nepravdy. Každý si tam něco přidal, že fotbal v Litovli končí a podobně. Měl jsem telefonáty od kamarádů, kteří se mě ptali, proč do Litovle jdu, že je to tam špatné a hazarduji se svým jménem… Po rozhovoru s panem Kučerou (předseda klubu) jsme si vyříkali, co kdo chce a slíbil, že posily budou, což byla moje podmínka,“ přiblížil nový lodivod Zdeněk Pospíšil.

Nyní však v klubu věří, že se blýská na lepší časy. Z kádru odešel pouze Petr Heinz, jenž zamířil do Rakouska, naopak Zdeněk Pospíšil, který na lavičce nahradil svého jmenovce Květoslava Pospíšila (nyní Velké Losiny), v kabině přivítal hned čtyři posily.

Nově budou litovelský dres oblékat Slovák Richard Nemergut, který má zkušenosti z druhé slovenské ligy a v Česku hrál za HFK Olomouc, Michal Peč z Červenky a Erik Němec z Dolan. Mezi tři tyče pak získala Litovel posilu v podobě Marka Kamische z Moravské Třebové.

„Tým je doplněný tak, jak jsem chtěl. Hlavní je, že přišla posila do branky. Tento post byl podle mnohých hlavní příčinou špatných výkonů. Ještě nějaké doplnění řešíme, ale jména neřeknu,“ sdělil Pospíšil.

Navíc se Pospíšil bude moci spolehnout na oporu Petra Dragona, který na jaře laboroval se zraněním a nyní už by měl být v pořádku.

„To je hrozně důležité. Rovněž se nám uzdravil Albert Šrom. Na tréninku jsem měl zatím nejméně čtrnáct lidí, takže tým působí velice dobře a cítím na něm chuť výsledky z jara změnit,“ pokračoval kouč, jenž přišel z Palonína a působil mimo jiné také ve Štěpánově a Haňovicích.

Nepříjemné zranění

V přípravě Litovel změřila síly s Rapotínem (3:1), Kozlovicemi (0:8), Náměští na Hané (7:0) a v generálce s Kostelcem na Hané (2:0).

„Příprava proběhla v dobré atmosféře, při generálce se nám ale stala nepříjemná věc, kdy Michal Knebl vletěl do hlavičky a musela pro něj přijet sanitka. Udělal si něco s holenní kostí, ale neměl by ji mít zlomenou. Má v ní asi pět stehů, každopádně v prvním zápase nebude,“ litoval kouč.

Právě v úvodním kole nového ročníku krajského přeboru nečeká na Litovel vůbec nic lehkého. V sobotu v 17 hodin se představí na půdě Mohelnice, která zažila naopak fantastické jaro. Z posledních jedenácti duelů prohrála pouze jednou a drží sérii sedmi výher v řadě, díky čemuž si zajistila konečné třetí místo.

„Je to těžký start, ale kluky chci motivovat i pro tento duel se soupeřem, který patří k nejlepším v soutěži,“ neskládá zbraně kouč.

A s jakými ambicemi tedy do Litovle přichází? „Celkově bych chtěl litovelský fotbal vrátit tam, kam patří, prezentovat se fotbalem, na který bude chodit více lidí než doteď a hrát klidný střed tabulky. Byl jsem se podívat v minulém ročníku na dva zápasy a v sestavě bylo hodně mladých kluků - někteří byli i patnáctiletí. Chci tyto talentované dorostence nadále zapojovat, ale musí to být namixované se zkušenými. V těch zápasech jich hrálo najednou až moc,“ uzavřel Pospíšil.