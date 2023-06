Fotbal v Holici neprožívá zrovna své nejšťastnější období. Áčko se udrželo v divizi jen díky rozšiřování soutěže v následující sezoně, tým U19 skončil poslední v Moravskoslezské dorostenecké lize a celek U17 čtrnáctým místem z šestnácti také zrovna nijak nezazářil. Dalo by se tak říci, že jediný z týmů, který v uplynulé sezoně dělal klubu dobrou reklamu, bylo béčko hrající B skupinu I. A třídy, které je v tabulce kolo před koncem třetí a v posledním zápase proti Velké Bystřici může ještě proklouznout na konečné druhé místo. To by ale, v případě že se to podaří, byl jeho poslední úspěch. Od příští sezony bude totiž zrušeno.

1. HFK Olomouc. Ilustrační foto | Foto: David Kubatík/Deník

„Čeká nás před další sezonou spousta změn a jedna z těch nejvýraznějších bude, že do ní nepřihlásíme náš B-tým. Do minulého pátku probíhaly přihlášky a my jsme se nakonec rozhodli takto," říká vedoucí A-mužstva a zároveň i trenér béčka Petr Večeř.

Podle něj se celá akce důkladně promýšlela a nejedná se tedy rozhodně o žádné unáhlené rozhodnutí. „Zvažovali jsme to prakticky od zimy. Dali jsme si dohromady všechna pro a proti a jednoduše těch bodů pro bylo více," uvedl.

FOTO: Olomoucké derby vítěze nenašlo. Holice se v divizi udržela i pro příště

„Je to jeden z kroků, který by měl pomoci fungování klubu jako celku a zaměřit se na to, co je pro nás nyní nejdůležitější, tedy chod A-týmu. B-tým toho dlouhodobě klubu moc nepřinášel. Hráli za něj zejména kluci z dorostu a z áčka, když nebyli nominováni na zápas A-týmu a žádné nové naděje nám tedy nevychovával," přidal hned i důvody tohoto kroku.

Vzhledem ke všem těmto skutečnostem tak i přiznává, že zatím není žádný plán, kdy by se mělo B-mužstvo znovu obnovit. „To teď vůbec neřešíme. V krátkodobém horizontu dvou až tří let by to jednoduše nedávalo smysl. Rozhodně to není nic, co by bylo na stole," uzavřel Petr Večeř.