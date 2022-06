„Soupeř byl mnohem sehranější než my. Šlo to vidět už od samého začátku, kdy do nás bušili, jak to jen šlo a připravovali si jednu šanci za druhou. My jsme se oproti tomu nemohli dostat do jejich tempa a až poté jsme se začali trošičku sehrávat," říkal bezprostředně po zápase autor jediné branky olomouckého výběru David Lošťák.